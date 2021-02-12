Правила пересечения госграницы разъяснила погранслужба Казахстана

Казахстанец может выехать с любой целью в иностранные государства, но следующий выезд будет возможен только по истечении 30 дней с момента возвращения в Казахстан.

С 4 февраля обновлен порядок пресечения границы Казахстана в период карантинных ограничений. Подробности рассказал представитель департамента пограничного контроля Погранслужбы КНБ, подполковник Мундаш Муллашев, передает корреспондент zakon.kz.

4 февраля решением МВК обновлен порядок пресечения границы РК на период карантинных ограничений. Были внесены изменения в действующий порядок. Решением главного государственного санитарного врача, для всех лиц, въезжающих в РК, необходима ПЦР справка с отрицательным результатом COVID-19, — сообщил Муллашев.

В соответствии с порядком пресечения границы, по его словам, с 4 февраля разрешен выезд за границу не более 1 раза в 30 дней. Таким образом казахстанец может выехать с любой целью в иностранные государства, но следующий выезд будет возможен только по истечении 30 дней с момента возвращения в Казахстан.

Он напомнил, что казахстанцы могут возвращаться в Казахстан в любое время, через любые пункты пропуска. Для иностранных граждан действуют ограничения для въезда в Казахстан.

Как уточнили на брифинге, ограничения были приняты с учетом эпидемиологической ситуации. Иностранцы могут въезжать на территорию страны по следующим основаниям: если они персонал дипломатической службы, члены официальных делегаций, члены международной организации, этнические казахи при наличии визы и документов.

Также имеют право к возвращению раз в 30 дней лица, которые имеют вид на жительство в РК, а также иностранцы, имеющие близких родственников из числа граждан РК на территории Казахстана. Кроме того, у нас разрешен въезд лицам из числа иностранных граждан, которые проходят обучение на территории Казахстана. Это учащиеся, студенты, курсанты, слушатели. Если учащиеся не достигли 18 лет, то законные представители могут сопровождать этих людей, — сообщил представитель Погранслужбы КНБ.

Что касается иностранных граждан, которые имеют вид на жительство в Казахстане, как уточнил подполковник Мундаш Муллашев, они также могут въезжать на территорию страны после изменения кратности въезда.

Ранее была возможность один раз в 90 дней, а с 4 февраля они имеют право въезжать в течении 30 дней. То есть иностранный гражданин один раз в 30 дней с такой периодичностью и кратностью может въезжать на территорию Казахстан. Данные ограничения на кратность пересечения границы не распространяется на лиц иностранных граждан, которые следуют авиационными сообщениями, — объяснил Муллашев.

Он пояснил, что пересечение границы на авиационном транспорте не засчитывается в период 30 дней.

То есть, гражданин прилетел из Турции и на следующий день может через сухопутную границу выехать в Россию или другую страну, куда ему необходимо. Точно также гражданин Казахстана, вернувшись через сухопутную границу на территорию Казахстана, может в любое время авиационным транспортом улететь в другое государство, - заключил Муллашев.

Он напомнил, что на сегодняшний день Казахстаном возобновлено авиасообщение с 14 странами. В целом, решением правительства принято решение по возобновлению полетов с РФ, Беларусь, Украиной, Грузией, Узбекистаном, Кыргызстан, Германия, Нидерланды, Турция, ОАЭ, Египет, Корея, Мальдивы и Шри-Ланка.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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