Театр для детей и юношества им. Н. Сац поздравил Сару Назарбаеву с юбилеем

12 февраля супруга Елбасы Сара Алпысовна Назарбаева отмечает 80-летний юбилей.

Коллектив и труппа легендарного театра для детей и юношества Казахстана им. Н. Сац поздравили Сару Назарбаеву с юбилеем, передает zakon.kz.

Дорогая Сара Алпысовна!

В этот замечательный и светлый день мы хотим сердечно поздравить Вас с Юбилеем и выразить огромную благодарность за Ваш бесценный труд, за неравнодушие, доброту и любовь, которой Вы щедро делитесь с окружающими!

Вы - редкой души человек и много лет выступаете проповедником нравственно – духовного воспитания и гармоничного развития детей в нашей стране. На основе общечеловеческих ценностей и простых истин Вы обучаете их самому главному - быть хорошими людьми - настоящими патриотами своей Родины. Вы призываете их найти путь к себе и окружающим людям, жить в гармонии и согласии с собой.

Вы создали национальный образовательный и оздоровительный фонд «Бөбек», с которого началась яркая летопись непрерывной эстафеты добрых дел и больших свершений, чтобы дети нашей страны жили и воспитывались в любви и заботе. У Вас большое и любящее сердце, частичкой которого Вы делитесь с каждым, кто нуждается в защите и понимании.

Ваша деятельность всегда была направлена на возрождение общечеловеческих ценностей, таких, как созидание, любовь и милосердие - под Вашим крылом обрели счастье сотни тысяч детей Казахстана. Примите наши самые искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, неисчерпаемой энергии и вдохновения в Ваших добрых делах. Пусть каждый день приносит Вам радость от новых побед, добрых улыбок и теплых встреч!

12 февраля супруга Елбасы Сара Алпысовна Назарбаева отмечает 80-летний юбилей.

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