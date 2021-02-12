В Шымкенте и Петропавловске появятся вузы по типу Назарбаев Университета

В два раза планируется увеличить стипендии студентам.

Два вуза планируют построить к 2022 году, сообщил премьер-министр Аскар Мамин, передает корреспондент zakon.kz.

К 2022 году будут созданы два передовых региональных вуза по опыту Назарбаев Университета в городах Петропавловск и Шымкент, - рассказал Мамин на расширенном заседании фракции Nur Otan в Мажилисе.

Также, по словам премьер-министра, в этом году возможность бесплатного обучения получит 20 тыс. человек, затем ежегодно квоту будут увеличивать и доведут до 50 тыс. к 2025 году.

В два раза планируется увеличить стипендии студентам, а магистрантам и докторантам в 1,5 раза.

К 2025 году в общежитиях колледжей и университетов будет введено не менее 50 тысяч новых мест. Для работающей молодежи по востребованным специальностям ежегодно будет предоставляться 3 тыс. арендных квартир.

Напомним, о строительстве новых вузов по опыту Назарбаев Университета глава государства сообщил 25 ноября на съезде партии Nur Otan.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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