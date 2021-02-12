На востоке Казахстана продлили карантин

Карантин будет действовать до 27 числа.

На территории Восточного Казахстана продлили карантин, сообщает zakon.kz.

Продлить ограничительные меры, с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения, с 14 февраля по 27 февраля на всей территории Восточно-Казахстанской области, - говорится в постановлении и.о. главного санитарного врача ВКО Хамита Илюбаева.

Режим и сроки ограничительных мер могут быть пересмотрены, в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции на территории области.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, ВКО находится в "зеленой" зоне.

За прошедшие сутки, 11 февраля, в области всего было зарегистрировано 64 случая коронавируса.

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