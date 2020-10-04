Как происходил прогресс телевещания в России

Для одной сети КТВ может потребоваться несколько тысяч рублей в расчете на один цифровой телеканал.

За последние годы в России принят ряд важных нормативных документов, опубликовано множество статей и наконец-то распоряжением Правительства РФ от 29.11.2007 № 1700-р утверждена "Концепция развития телерадиовещания в РФ на 2008—2015 годы", проливающая свет на ближайшее будущее в этой сфере.

Тем не менее вызывают беспокойство многие вопросы, без решения которых невозможно будет реализовать качественное и надежное телерадиовещание. Поэтому очень важно выявить и устранить мешающие факторы, чему и посвящаются материалы данной статьи.

С учетом событий, происходящих в экономической и политической жизни России, процессы развития телерадиовещания требуют неотложного формирования позиций сообщества компаний, а именно операторов связи, оказывающих населению так называемые услуги связи для целей кабельного вещания (далее - операторы). В России сегодня не менее 1,7 тыс. таких операторов, имеющих соответствующие федеральные лицензии, которые на самом деле строят или приобретают сети (системы) кабельного телевидения (далее - сети КТВ), чтобы с их помощью осуществлять то, что иным способом в условиях городов и других населенных пунктов сделать невозможно, то есть принять уже распространенные телевещателями ТВ-сигналы и подать их на вход телевизоров абонентов и пользователей. Таким образом, более чем 55 млн россиян (не менее 38% населения) операторы КТВ помогают просматривать ТВ-программы всех российских и некоторых зарубежных вещателей, но это не услуги для целей телевещания, а услуги населению - тем, кому это телевещание предназначено.

Общие сведения о сетях КТВ

Системой КТВ принято называть такую сеть электросвязи, которая обеспечивает прием сигналов ТВ-программ, их распределение (передачу) по оптическим и коаксиальным кабелям в диапазоне частот от 40 до 1000 МГц от антенной системы до абонентских телевизоров в прямом направлении. Все существующие сети КТВ, на которых операторы оказывают свои услуги, можно условно разделить на следующие виды:

• системы КТВ (СКТ), построенные после 1995 г., каждая из которых охватывает от 1 до 100 тыс. домов и от нескольких сотен до множества тысяч абонентов;• системы коллективного приема или крупные системы коллективного приема телевидения (СКП, СКПТ, КСКП, КСКПТ, ТАКП), построенные до 1995 г., охватывают от 1-2 подъездов (малые системы) и до десятков и сотен домов, от 10 до нескольких тысяч абонентов.

Раньше, 15 и более лет тому назад, когда распространяемых вещателями ТВ-программ было немного (не более 5-6) и ТВ-вещание в ДМВ-диапазоне не велось, сети КТВ строились только в крупных городах, и то не везде. Чаще всего каждый дом оборудовался одной или несколькими ТВ-антеннами коллективного приема (ТАКП), которые сегодня доживают свой век или по обновленным технологиям устанавливаются там, где по-прежнему в эфире мало ТВ-программ. К сожалению, на гигантских просторах России, где на более чем 60% территории проживает менее 10% населения, такое ограниченное по объему вещание и такие ТАКП реальность, с которой тоже нельзя не считаться. Операторов КТВ там нет, и вряд ли в ближайшем будущем они появятся, а это десятки, если не сотни, тысяч малых населенных пунктов, где проживают не один десяток миллионов россиян, поэтому все, что будет говориться ниже, имеет непосредственное отношение и к таким ТАКП, так как по своей физической и технологической сути ТАКП - тоже сети КТВ*.

Используя итоги последней переписи населения, отметим, что из 145 млн россиян:

• 140 млн человек (98%) проживают в 85 млн квартир, индивидуальных домов или строений, находящихся в городах и крупных сельских населенных пунктах;• 106 млн (73%) - городские жители, а 38,7 млн (27%) - сельские;• около 90 млн горожан проживает в многоэтажных домах (2 и более этажей);• около 10 млн сельских жителей зарегистрированы в крупных поселениях с численностью 5-10 тыс. человек в каждом;• не менее 130 млн населения (90%) имеют около 100 млн телевизоров, более 99,9% которых принимают только аналоговые ТВ-программы в стандарте SECAM/PAL, оставшиеся 15 млн (около 10%) населения, по-видимому, не имеют телевизоров.

Известно, что в России сети КТВ или ТАКП имеют более 99% всех многоэтажных домов. Используя данные переписи, можно предположить, что имеется:

• не менее 40 млн абонентов (квартир) в городах, где проживают 90-95 млн человек;• 1-2 млн абонентов (квартир) в крупных поселках, где проживают 3-6 млн человек.

Отсюда следует, что в России не менее 42 млн потенциальных домохозяйств (100 млн жителей), имеющих возможность подключиться к сетям КТВ. Часть из них этого не делает, а пользуется индивидуальными или комнатными антеннами (предположим, около 10%). К остальным 36 млн абонентов (90 млн жителей) сигналы ТВ-программ поступают исключительно по сетям КТВ, без использования индивидуальных или комнатных антенн, а из этого числа 22 млн абонентов (55 млн жителей) услуги оказывают операторы на сетях КТВ.

Остальные сети СКТ, не освоенные операторами, охватывают около 14 млн абонентов (35 млн жителей) и, скорее всего, являются устаревшими СКТ и ТАКП, обслуживаемыми индивидуальными предпринимателями, жилищными организациями или их подрядчиками.

Таким образом, учитывая, что во многих квартирах (у абонентов) установлено более одного телевизора, можно предположить, что к сетям КТВ и ТАКП сегодня подключено не менее 70 млн телевизоров, которые регулярно смотрят около 90 млн россиян. Остальные жители России принимают ТВ-сигналы от наземных или спутниковых средств ТВ-вещания без использования сетей КТВ и ТАКП:

а) через индивидуальные или комнатные ТВ-антенны, обслуживающие около 36 млн человек (27 млн телевизоров), что позволяет, как правило, с невысоким качеством принимать и смотреть только аналоговые ТВ-программы наземного телевещания (в разных местах их число составляет от 1 до 15 ТВ-программ);

б) через спутниковые ТВ-антенны и антенны систем MMDS, обслуживающие около 4 млн человек (3 млн телевизоров), что позволяет с высоким качеством принимать до нескольких десятков ТВ-программ, включая большое число спутниковых.

Даже в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных мегаполисах в наземном телевещании не более 17 ТВ-программ, поэтому многие операторы вводят в свои сети КТВ программы спутникового ТВ, что позволяет более 16 млн абонентов (50 млн россиян), постоянно подключенных к сетям КТВ, смотреть большое количество спутниковых ТВ-программ.

Приведенные цифры говорят, что реальные особенности приема ТВ-программ в России гораздо многообразнее и сложнее, чем отраженные в "Концепции развития телерадиовещания в РФ на 2008-2015 годы", где говорится, что в России возможность получения ТВ-программ распределяется следующим образом:

• для 88,5% населения единственным источником является эфирное вещание;• через эфирные и кабельные сети одновременно - около 11% населения;• через спутниковое телевидение - около 0,9% населения.

Оценка существующих в России сетей КТВ

Сети КТВ принадлежат операторам или находятся в их ведении и сегодня охватывают около 22 млн квартир (абонентов), в которых проживает не менее 66 млн человек, при этом:

• Сети КТВ, как правило построенные в крупных городах и модернизированные после 1995 г., имеют полосу частот 40-862 МГц, позволяют распределять не менее 15 ТВ-программ и охватывают более 16 млн квартир, где проживают не менее 50 млн человек.• Сети КТВ как правило смонтированные в малых городах или в сельских населенных пунктах в домах при их строительстве и заселении (до 1998 г.), в основном, модернизировались после 1995 г. только для обеспечения приема ДМВ ТВ-каналов от наземных средств эфирного вещания. Такие сети КТВ (с полосой 40-240 МГц), позволяющие распределять до 15 ТВ-программ, сегодня охватывают около 9,6 млн квартир, в которых проживают не менее 30 млн человек.• Часть многофункциональных сетей КТВ, охватывающих не менее 3 млн квартир (абонентов), имеют каналы обратного направления с полосой частот 5-65 или 5-30 МГц и могут оказывать абонентам другие услуг связи и сервисы, в том числе передачу данных и телематики (доступ к сети Интернет) и даже 1Р-телефонию.

Сети КТВ (СКП и ТАКТ) как правило, находятся в муниципальной собственности или собственности жителей домов, имеют рабочую полосу частот 40-240 МГц и сегодня охватывают около 10 млн квартир (абонентов), в которых проживают не менее 30 млн человек. Техническое обслуживание или ремонт этих сетей, в основном, выполняют различные организации, для чего жители при оплате коммунальных услуг вносят плату за пользование "антенной" ("коллективной антенной" - ТАКП). Операторы на них услуги связи, как правило, не оказывают. Такие сети КТВ были смонтированы в домах при их строительстве и заселении (подавляющее большинство до 1998 г.) и размещены в малых городах и населенных пунктах или в неперспективных районах городов. Доля таких СКТ и ТАКП в малых населенных пунктах может достигать 100%, особенно в зонах с малым числом эфирных ТВ-программ . Даже в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах еще имеется незначительное количество таких "древних" СКТ и ТАКП, принимающих не более 5-6 ТВ-программ (в основном в домах, подлежащих капитальному ремонту или сносу).

Можно предположить, что качество и количество ТВ-программ у значительной части населения России - около 60 млн (41%) жителей-пользователей (20 млн. на устаревших сетях КТВ и 40 млн, а также около 36 млн на индивидуальных или комнатных антеннах), скорее всего, находится далеко не на современном уровне. При этом снижение качества изображения результат того, что эти сети СКТ морально и технически устарели или выработали свой ресурс почти на 100%. Однако это также не в полном объеме соответствует обнародованным в Концепции цифрам: одна ТВ-программа доступна 98,8% населения, две - 96,2%, три - 73,2%, четыре - 56,1%, пять и более - 33%.

Рынок КТВ в России

Последние 15 лет кардинально изменили технологическую суть КТВ - это совокупность сетей КТВ, операторы связи, сотни производителей и поставщиков оборудования, сотни проектирующих и строительно-монтажных организаций, а также весь работающий в этой сфере персонал. Учитывая, что для обеспечения эксплуатации сетей КТВ на одного сотрудника у оператора должно приходиться не более 5 тыс. абонентов, а у каждого из 1700 операторов трудится от 10 до нескольких сотен человек, то можно предположить, что в сфере КТВ сегодня занято не менее 50 тыс. человек, которые обеспечивают услуги для более чем 65 млн населения России. Было бы интересно увидеть сравнительные показатели для других отраслей электросвязи, но... наверное, это "тайна за семью печатями".

По опубликованным сведениям, в России на конец 4-го квартала 2007 г. существовало 7 крупных операторов, которые, как правило, имели свои сети КТВ в больших городах и обслуживали не менее 400 тыс. абонентов каждый. Согласно отчетам "Информэкспертиза" и "iKS-Consulting", к ним относятся различные компании и холдинги: "НТК" ("НКС"), "Система масс-медиа" (СММ) в составе АФК "Система", "Ренова-Медиа", "Связьинвест", ТВТ (Татарстан), "ЭР-Телеком", "Мультирегион". Некоторые из этих операторов образованы с участием зарубежных акционеров. В начале 2007 г. они представляли услуги для 9,2 млн. абонентов из 22 млн, что составляет около 42% от всех абонентов на сетях КТВ, а пользователями этих услуг являются не менее 28 млн человек.

Не относящиеся к крупным, операторы КТВ (99,9%) оказывают услуги приблизительно для 12,8 млн абонентов (не менее 38 млн пользователей), подключенных к различным сетям КТВ. Все эти операторы являются представителями среднего и малого бизнеса различной формы собственности (в том числе частными предпринимателями), из них не менее 100 относятся к федеральным унитарным предприятиям. В последнее время наблюдается заметная тенденция приобретения "средних" операторов крупными компаниями.

Сегодня если в сети КТВ распространяется до 10 ТВ-каналов, то в их состав входят только государственные общероссийские ТВ-программы (каналы) и различные независимые вещатели, распространяющие свои ТВ-каналы на территории многих федеральных округов.

При распределении в сетях КТВ до 15 ТВ-программ операторы пользуются, в основном, сигналами только от наземных средств эфирного вещания. В некоторых случаях, например в зонах с плохим качеством наземного вещания, операторы используют открытые (общедоступные) спутниковые сигналы общегосударственных вещательных ТВ-программ (каналов).

Как правило, если число распределяемых ТВ-каналов в сети КТВ превышает 15, то вводятся русскоязычные трансграничные спутниковые ТВ-каналы отечественных и зарубежных вещателей. Распределение в сетях КТВ более 15 ТВ-программ становится возможным в населенных пунктах, где уровень доходов жителей позволяет платить операторам не менее 50 руб. в месяц за услуги связи для целей кабельного вещания. А также в случае, если оператор изыскивает средства для закупки и установки в состав сети КТВ современного оборудования, позволяющего принимать спутниковые ТВ-каналы, в том числе имеющие ограниченный (условный) доступ. При этом оператору приходится перечислять вещателям часть абонентской платы за доступ к таким ТВ-программам.

При появлении в зоне действия сети КТВ новых ТВ-программ наземных средств эфирного вещания или спутниковых каналов оператор, имеющий сети КТВ с частотным ресурсом 40-862 МГц, без больших затрат вводит такие ТВ-программы в сети для распределения абонентам. В сетях КТВ с частотным ресурсом 40-240 МГц, тем более в ТАКП, ввод дополнительных ТВ-программ с наземных средств ДМВ-вещания технически бесполезен, так как требует очень высоких затрат, что экономически невыгодно.

Ввод в сети КТВ спутниковых каналов, особенно распространяемых в кодированном цифровом виде, возможен и осуществляется только в крупных сетях КТВ (более 10 тыс. абонентов), это связано с необходимостью перечисления спутниковому вещателю части абонентской платы, что ведет к ее увеличению до размера, "неудобного" кошелькам абонентов.

Крупные операторы в некоторых сетях КТВ распределяют кодированные пакеты ТВ-программ в цифровом формате. Абонентская плата за прием таких ТВ-пакетов составляет не менее 200 руб. в месяц, а их прием возможен только при наличии у абонентов специальных декодеров (set-top-box), которые превращают кодированные сигналы ТВ-программ в сигналы стандарта SECAM/PAL, доступные для обычных телевизоров. Точное число таких сетей КТВ и их абонентов неизвестно. Можно предположить, что сегодня в России на сетях КТВ эти услуги могут себе позволить около 200 тыс. абонентов (менее 1%). Для сравнения можно сказать, что в России сегодня не менее 500 тыс. абонентов (подписчиков) получают такие же кодированные ТВ-программы от MMDS или от спутниковых средств вещания (отечественных и зарубежных) через индивидуальные антенны, не относящиеся к сетям КТВ.

Пользователи сетей КТВ, вносят плату в составе коммунальных платежей за пользование антенной ("коллективной антенной" - ТАКП), что не является услугами связи, регулируется местными администрациями и для различных регионов России составляет от 5 до 20 руб. На таких сетях КТВ около 10 млн абонентов (30 млн пользователей), как правило, могут принимать только небольшое количество ТВ-программ (не более 5), сигналы которых распространяют в эфире местные наземные ТВ-передатчики.

Под действие нормативно-правовых актов (НПА), регулирующих деятельность в кабельном ТВ, попадают также претендующие на завоевание рынка сети IPTV - сети Ethernet, на которых помимо всего прочего абонентам в "цифре" передаются сигналы ТВ-программ, а число абонентов может быть не менее нескольких тысяч. Учитывая технологию и особенности этих сетей, их не относят к сетям КТВ и не рассматривают в данной статье. Однако надеемся, что операторы сетей IPTV примут активное участие в обсуждении рассматриваемых проблем, так как события в этой сфере могут повлиять на них тоже.

Особенности перехода в России сетей КТВ на цифровое ТВ

Объявленный Концепцией переход на цифровое вещание установил, что государственные ТВ-каналы будут распространяться в эфире в общедоступном виде, соответствовать международным и российским стандартам, а следовательно, не потребуется получать от вещателя каких-либо специальных технических средств и разрешения для их приема и дальнейшего распределения в своих сетях КТВ.

Из опубликованных результатов экспериментов по приему сигналов цифрового ТВ следует, что, учитывая затрудненные условия приема ТВ-сигналов, особенно в крупных городах, далеко не все пользователи, которые имеют или приобретают цифровые (универсальные) телевизоры, могут принимать цифровые ТВ-сигналы на комнатную или встроенную в телевизор антенну без использования сетей КТВ или индивидуальных (спутниковых) антенн.

Исходя из технических особенностей существующих сетей КТВ, можно предположить, что переход на цифровое вещание потребует:

• провести незначительное переоснащение современных сетей КТВ, на что может потребоваться несколько дней. При этом для 16 млн абонентов (не менее 40 млн пользователей) нет необходимости переоснащать или менять телевизоры (многие такие сети более половины ТВ-программ принимают в цифровом виде, а распределяют в аналоговом, поэтому при переходе на цифровое вещание всех ТВ-программ их придется переоснащать (дооснащать) в незначительном объеме);• провести значительное переоснащение устаревших сетей КТВ, на что могут потребоваться многие недели или даже месяцы, при этом для 10 млн абонентов (не менее 25 млн пользователей) также нет необходимости дооснащать/менять телевизоры;• заменить устаревшие простейшие СКТ или ТАКП на современные сети КТВ, для чего провести соответствующее проектирование и монтаж, что потребует больших временных затрат (этот процесс может растянуться не на один год), после чего у 14 млн абонентов (около 35 млн пользователей) нет необходимости дооснащать или менять телевизоры;• пользователям индивидуальных антенн необходимо выдать (продать) специальные приставки (декодеры), позволяющие принимать цифровые телепрограммы на обычные аналоговые телевизоры (не менее 27 млн приставок), или заменить свои телевизоры на цифровые (универсальные);• 100-200 тыс. (10-20%) пользователей спутниковых ТВ-антенн, принимающих аналоговые ТВ-сигналы, требуется выдать (продать) специальные приставки-декодеры, позволяющие принимать цифровые телепрограммы.

Затраты на производство и реализацию специальных приставок-декодеров (около 28 млн), которыми обеспечат население, пользующееся встроенными, индивидуальными или спутниковыми антеннами, согласно упомянутой Концепции, будут определены специальным решением Правительства РФ и возложены на вещателей или специально организованные предприятия. При этом необходимо учитывать, что в России такое население проживает на гигантских территориях со слабо развитой инфраструктурой.

Прием цифровых ТВ-программ простейшими СКТ и ТАКП, теоретически возможен, но следует отметить, что по сравнению с сетями, количество сетей КТВ существенно больше. К тому же эти сети расположены в большом количестве малых населенных пунктов, разбросанных на гигантской территории России (в так называемой далекой глубинке-периферии), где работы по их эксплуатации и реконструкции (модернизации) требуют огромных затрат и времени, то есть экономически невыгодны и малоперспективны, что в условиях рынка будет создавать большие проблемы. Кроме того, есть серьезные сомнения в том, что отказ от СКТ или ТАКП и переход на прием цифровых ТВ-сигналов через комнатные антенны с использованием цифровых декодеров в 60-70% случаев не позволит вести уверенный прием, а потребует установки индивидуальной телеантенны для каждого телевизора, что существенно дороже проведения реконструкции сетей КТВ.

Таких сетей КТВ сегодня около 250 тыс., они должны обеспечить прием цифровых ТВ-сигналов и их преобразование в сигналы стандарта SECAM/PAL не менее чем 20 млн пользователей (около 33 млн жителей). Если предположить, что для строительства новых сетей в среднем из расчета на одного абонента (пользователя) необходимо предусмотреть 1000 руб., то на одну СКТ или ТАКП, обслуживающую 100 абонентов, необходимо будет затратить не менее 100 тыс. рублей. В таком случае затраты на строительство новых СКТ и ТАКП (взамен 130 тыс. существующих) в нынешних условиях оцениваются не менее 13 млрд рублей.

К сожалению, не все особенности, указанные выше, нашли отражение в "Концепции развития телерадиовещания в РФ на 2008-2015 годы".

Опыт заключения договоров с вещателями для введения в сети КТВ кодированных цифровых ТВ-программ операторы имеют, и даже наличие неясностей, возникающих из-за пробелов в законодательстве России, вряд ли приведет к непреодолимым проблемам.

Можно надеяться, что в России будут реализованы условия, установленные Концепцией, когда "услуги операторов по доставке сигналов до потребителей вещатель оплатит за счет собственных средств". Следует при этом отметить, что затраты на доработку и переоснащение сетей КТВ, обеспечивающие прием общегосударственных цифровых ТВ-программ и последующее их распределение в сетях в аналоговом виде, не составят значительных размеров.

Предположительно, для одной сети КТВ может потребоваться несколько тысяч рублей в расчете на один цифровой телеканал (независимо от размеров сети), принимаемый с наземных средств вещания, и в 1,5-2 раза больше для приема цифрового ТВ-канала со спутниковых средств. Поэтому, учитывая технические и экономические возможности, у операторов, работающих на таких сетях, по-видимому, не возникнет особых проблем с переоснащением сетей при переходе на цифровое вещание, то есть около 16 млн абонентов (около 50 млн пользователей) даже не заметят, что телевидение в России стало цифровым.

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