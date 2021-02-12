Электронные ковид-паспорта начинают внедрять авиакомпании

В IATA уверены, что запуск этой платформы позволит безопасно восстановить авиасообщение между странами.

Около 20 авиакомпаний с марта этого года начнут тестировать приложение IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта), которое позволит пассажирам хранить и предоставлять данные о прививке от Covid-19 и проведенных тестах, необходимых для международных поездок, передает zakon.kz со ссылкой на flightglobal.com.

IATA активно работает над внедрением приложения Travel Pass. Около 20 авиакомпаний уже согласились принять участие в проекте, ведутся переговоры с 30-40 другими перевозчиками.

Помимо информации о вакцинации от коронавируса и ПЦР-тестах, приложение будет содержать информацию о том, какие тесты, вакцины и другие меры требуются путешественникам для поездки в разные страны. Отмечается, что данные будут храниться в приложении у пользователя, и общего доступа к ним не будет.

В IATA уверены, что запуск этой платформы позволит безопасно восстановить авиасообщение между странами.

Вице-президент по наземным службам Qatar Airways Брэд Мур сообщил, что это приложение позволит пассажирам свободно передвигаться.

Мур отметил, что сейчас проверка выполняется вручную сотрудниками авиакомпаний.

Это занимает невероятно много времени, - сказал он. Если пассажиры получают предварительное уведомление о том, что требуется, они просто помещают информацию в приложение и подходят к стойке. Они могут путешествовать с большей уверенностью.

Эксперты отмечают, что Travel Pass не означает перехода компаний на допуск к полетам только вакцинированных пассажиров. Это приложение, прежде всего автоматизирует процесс загрузки данных справок о тестировании на коронавирус (ПЦР-тестов), которые сейчас требует для въезда большинство государств мира. Сертификат о вакцинации в приложении является только опцией, и решение о его необходимости для поездок будут принимать не авиакомпании, а государственные органы.

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