В чем преимущества телевизора с HDR

Технология HDR еще не стала полноценным драйвером из-за малого количества контента c поддержкой данной технологии.

О преимуществах технологии широкого динамического диапазона (High Dynamic Range, HDR) в индустрии говорят регулярно и много. Согласно прогнозу IHS Markit, в 2021 году количество телевизоров с поддержкой HDR вырастет до 47,9 млн.

Вместе с экспертами — представителями компаний-ретейлеров и вендоров — мы попробуем разъяснить, легко ли приобрести телевизор с HDR и какие именно стандарты широкого динамического диапазона поддерживают современные модели.

ЕСЛИ ЕСТЬ ULTRA HD — ЗНАЧИТ, ЕСТЬ HDR

По оценкам группы «М.Видео-Эльдорадо», каждый третий телевизор, продаваемый в России, поддерживает технологию HDR, в основном формата HDR10. По итогам первого полугодия доля этой категории в штуках на рынке выросла год к году на 25% за счет расширения модельного ряда и снижения средней цены на 10%, до 44 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».

Как отметил руководитель группы закупок ТВ- и аудиотехники компании «Ситилинк» Егор Панин, подавляющее большинство телевизоров с разрешением Ultra HD поддерживают технологию HDR. Это около половины всего ассортимента. По его словам, самым распространенным стандартом является HDR10 — он поддерживается производителями Blu-ray-дисков и онлайн-кинотеатрами.

Менеджер по продукту ТВ и аудио «Panasonic Россия» Александр Косяк рассказал, что весь модельный ряд 4K-телевизоров производителя выпуска 2019 года поддерживает технологию HDR и, в частности, стандарты Dolby Vision, HDR10, HDR10+ и HLG.

По словам руководителя продуктового маркетинга «ТВ-Аудио» Samsung Electronics в России Дмитрия Курапова, вся линейка 4K- и 8K-телевизоров производителя выпуска 2019 года, а также QLED- и премиальные UHD-телевизоры 2018 года поддерживают технологию HDR10+. Другие модели UHD-телевизоров Samsung оснащены технологией HDR10.

ПОТРЕБНОСТЬ И СОВМЕСТИМОСТЬ

Мы попросили экспертов объяснить, как обычному потребителю понять, зачем ему телевизор с поддержкой широкого динамического диапазона, а также определить, совместима ли конкретная модель телевизора с HDR. В пресс-службе группы «М.Видео-Эльдорадо» пояснили, что HDR значительно расширяет цветовую палитру, увеличивает яркость и контрастность изображения — картинка становится глубокой, максимально приближенной к реальности. Устройство, поддерживающее расширенный динамический диапазон, самостоятельно распознает такой контент и автоматически настраивает изображение. «В первую очередь, технология интересна киноманам и геймерам, однако учитывая распространение фильмов, сериалов и игр в HDR-формате в онлайн-сервисах, можно ожидать роста спроса и среди более широкой аудитории», — прогнозируют в «М.Видео-Эльдорадо».

«До недавнего времени в вопросе улучшения качества изображения производители шли в основном по пути увеличения разрешения, то есть количества точек, формирующих изображение», — рассказывает Егор Панин. С появлением технологии HDR внимание уделяется не только количеству точек, но и их качеству — повышается контрастность изображения и количество передаваемых оттенков. «Особое внимание уделяется фрагментам изображения с высокой яркостью. В результате возникает дополнительная глубина картинки, и изображение максимально приближается к реальности», — объясняет он. Информацию о поддержке HDR можно узнать из спецификаций на официальном сайте производителя, также это указывается на коробке телевизора.

Александр Косяк убежден, что если качество изображения для потребителя стоит на первом месте, телевизор используется в системе домашнего кинотеатра, то, определенно, стоит задуматься о ТВ с HDR. «Важно, что зритель легко может увидеть разницу между широким и стандартным динамическим диапазоном и сделать осознанный выбор. Узнать о совместимости можно на сайтах производителей», — объясняет он.

Дмитрий Курапов напоминает, что информация о поддержке стандарта HDR указывается производителем в технических характеристиках устройства. «Для пользователя эти технологии важны прежде всего потому, что значительно влияют на качество, детализацию и реалистичность изображения, погружение в контент в целом, начиная от видов природы и заканчивая спецэффектами в фильмах, дают возможность увидеть картинку такой, как ее задумывал режиссер», — объясняет он. Как правило, современные фильмы и сериалы выпускаются в формате 4K HDR, многие старые фильмы выходят в обновленной версии. «Игровые консоли Microsoft Xbox One X, Sony PlayStation 4/PlayStation 4 Pro полноценно поддерживают HDR, поэтому для геймеров этот параметр телевизора также важен», — считает Дмитрий Курапов.

Заместитель генерального директора по научной работе ЗАО «МНИТИ» Константин Быструшкин говорит, что HDR по умолчанию входит в джентльменский набор функциональных возможностей телевизоров среднего и высокого класса, как и технология Smart TV. «Так как эти функции по умолчанию предустановлены в упомянутые категории телевизоров и у покупателя практически нет возможности выбора: купить модель с этими функциями или без них, наличие опции HDR/ Smart TV является в чистом виде навязанной услугой, — настаивает он. — Как в свое время, в 2013—2015 годы, функция 3D, без которой было невозможно купить мало-мальски приличный телевизор, независимо от того, нужно ли зрителю это самое 3D и очки к нему в придачу. Поэтому за потребителя выбор уже сделан, и ему не нужно решать дилемму — покупать телевизор с HDR или нет».

По словам Константина Быструшкина, проверить совместимость телевизора с технологией HDR очень просто — достаточно подключить к нему флешку с записанным в HDR демонстрационным видеороликом. Для Smart TV (с вероятностью не менее 90% HDR-телевизор будет иметь эту технологию на борту) проверка еще проще: достаточно зайти в любой онлайн-кинотеатр и запустить там первый попавшийся фильм с HDR. Если HDR в телевизоре есть, то при воспроизведении тестовых программ на экране появится соответствующая индикация, поясняет Константин Быструшкин.

ОТСУТСТВИЕ HDR — СЕРЬЕЗНЫЙ МИНУС

Отвечая на вопрос, помогает ли поддержка широкого динамического диапазона продавать телевизоры, Егор Панин заметил, что наличие HDR является обязательным во всех моделях Ultra-HD-телевизоров, претендующих на высокое качество изображения. «Однозначно можно сказать, что при покупке телевизора среднего или высокого ценового сегмента отсутствие HDR является серьезным минусом», — подчеркнул он.

Технология HDR еще не стала полноценным драйвером из-за малого количества контента c поддержкой данной технологии, считает Александр Косяк. Он отметил, что в верхнем и среднем ценовом сегменте HDR является дополнительной ценностью для потребителя.

Поддержка HDR — одна из основных характеристик изображения, глобальный тренд и один из ключевых драйверов рынка изображения и контента в целом, поскольку качество картинки имеет приоритетное значение при покупке телевизора для большинства пользователей, настаивает Дмитрий Курапов. «Количество контента в 4K HDR на YouTube и онлайн-сервисах также постоянно растет. Например, в мае этого года пользователи телевизоров Samsung и онлайн-кинотеатра Okko на три месяца раньше владельцев других платформ Smart TV получили доступ к самой большой в России коллекции голливудских блокбастеров студий NBCUniversal, Warner Brothers, Paramount Pictures и Sony Pictures Entertainment в качестве 4К HDR. А в прошлом году наши покупатели первыми получили доступ к самой большой в России коллекции 4K-фильмов в онлайн-кинотеатре ivi и впервые увидели популярные зарубежные сериалы в формате HDR10+», — рассказывает он. Дмитрий Курапов добавил, что рынок телевизоров с поддержкой HDR растет и за счет популярности этих устройств среди геймеров.

Константин Быструшкин считает, что поддержка широкого динамического диапазона помогает продавать телевизоры, так как специально записанные демонстрационные HDR-видеоролики действительно смотрятся прекрасно в магазинах на экранах телевизоров с поддержкой этой функции. «Плюс ко всему HDR — удачно раскрученная маркетинговая «фишка», которая у всех на слуху», — добавляет он. Наконец, благодаря высокой вычислительной мощности встроенных в телевизоры процессоров обработки цифровых сигналов видео и звука, поддержка HDR практически ничего не стоит их производителям, за исключением роялти за используемые патенты. Поэтому они предоставляют HDR в качестве бонуса практически даром. «А кто откажется от бесплатного подарка, даже если он вам не нужен? — задается вопросом Константин Быструшкин. — Вспомните, например, сколько “бесплатных” функций предустановлено в новом смартфоне или планшете? И ответьте на вопрос, сколькими из них вы действительно пользуетесь?»

В то же время вопрос о HDR как о драйвере развития технологий является дискуссионным, считает Константин Быструшкин. Да, на демонстрационных программах HDR смотрится действительно великолепно, однако его преимущества далеко не столь очевидны при просмотре обычных фильмов 4K HDR с Blu-ray-дисков или в онлайн-кинотеатрах. За исключением видовых программ о природе и путешествиях, изображение в режиме HDR часто кажется неестественным и излишне утомляет зрение. Возникает аналогия с просмотром 3D-стереопрограмм несколько лет назад — сначала они вызывают вау-эффект, а потом картинка начинает раздражать все больше и больше. «Возможно, частично в этом виноваты режиссеры и операторы, осуществляющие в процессе мастеринга HDR-программ ради внешней броскости и эффектности картинки излишнее форсирование расширения динамического диапазона, — рассуждает заместитель гендиректора по научной работе МНИТИ. — Можно привести аналогию со звукорежиссерами, которые часто умышленно сужают динамический диапазон звуковых программ, чтобы они звучали громче и лучше “колбасили” у слушателей. А в результате — утомительный и даже раздражающий звук. Хотя и громкий».

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