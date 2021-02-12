Разработчик Sputnik V сообщил о регистрации вакцины в Казахстане. Минздрав не подтвердил

Редакция обратилась за подтверждением в Минздрав и КСЭК.

Казахстан стал 27-й страной, которая одобрила вакцину Спутник V, передает zakon.kz.

Об этом сообщается на странице Sputnik V в Twitter.

Редакция обратилась за подтверждением в Министерство здравоохранения и Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

В Минздраве пока не подтвердили регистрацию российской вакцины.

Пока не подтверждаем. Россия, не знаю, на кого ссылаются, но на нас точно не должны ссылаться. Пока идет процесс регистрации, информацию не подтверждаем, - сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Асель Артакшинова.

Позже в Минздраве добавили, что документы по вакцине находятся на процедуре регистрации в Национальном центре экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий (НАЦЭЛС).

Вакцинация населения против коронавирусной инфекции началась в Казахстане с 1 февраля 2021 года. Первыми прививку получают медработники инфекционных стационаров, скорой медицинской помощи и другие. Затем планируется вакцинировать педагогов, сотрудников силовых структур, студентов.

В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован также в России, Беларуси, Туркменистане, Монголии и других странах.

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