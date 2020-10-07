Хроника перехода с аналогового ТВ на цифру

Цифровизация эфира такой огромной страны, как Россия, действительно трудоемкая задача.

3 июня в России был запущен третий, самый масштабный этап отключения аналогового вещания, который затронул 36 регионов России с 60 млн жителей. Первоначально предполагалось, что этот этап будет последним, но затем отключение в 21 регионе решили перенести на 14 октября.

Почему же аналог не выключили единовременно по всей стране, как, например, в Германии? По всей видимости, было непонятно, насколько безболезненно пройдет отключение для абонентов. Непонятно также было, как оно скажется на региональных вещателях, особенно работающих в партнерстве с федеральным сетями. Рассмотрим сначала проблемы, с которыми могут столкнуться абоненты, а затем сложности, подстерегающие региональных вещателей.

ПРОБЛЕМЫ ПРИЕМА ЦИФРЫ

В конце 2018 года на конгрессе НАТ замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заметил, что основным фактором, принимаемым во внимание при определении сроков отключения аналога, является процент домохозяйств, способных принимать сигнал в DVB-T2.

Возможность приема складывается из нескольких факторов: наличия сигнала в районе проживания, наличия у абонента приемника с DVB-T2 и его способности настроиться на прием цифрового сигнала.

Цифровые эфирные пакеты вещаются в России в открытом виде, поэтому точные данные о количестве рабочих цифровых приемников у населения получить в принципе невозможно. В этом отношении показательными были данные Минпромторга, приведенные в осенней публикаций РБК, и комментарий Алексея Волина по этому поводу. Экспертные оценки числа действующих цифровых приемников, полученные из разных источников, колебались от 16,2 млн до 33,7 млн штук. Соответственно, данные отличались более чем два раза. А Минкомсвязь в этот момент оценивала парк цифровых тюнеров примерно в 70 млн, отталкиваясь от их количества, которое было произведено с 2012 года. При этом не было известно, сколько из них было продано, как они распределились по домохозяйствам, какое количество из них вышло из строя или просто не используется и сколько было закуплено на серых рынках. Публиковались и другие варианты статистики, но все они неизбежно основаны на каких-то предположениях и допущениях.

Учитывая, что простейшие эфирные приставки стоят сегодня менее 1 тыс. рублей, а для малоимущих категорий граждан предусмотрена компенсация за покупку приемного оборудования в размере 5 тыс. рублей, можно предположить, что для основной массы граждан стоимость приемного оборудования не является серьезным барьером. Препятствовать своевременной покупке могла бы нехватка приемников в розничных сетях, но подобных жалоб не наблюдается ни в прессе, ни на форумах установщиков. Не видят такой проблемы и в розничной сети «Ситилинк». Опрошенные «Теле-Спутником» кабельные операторы из разных регионов также подтвердили готовность населения к приему цифры — после включения второго мультиплекса многие ощутили определенный отток абонентов, а после отключения аналога всплесков подключений не было ни у кого из респондентов.

Более реальными представляются проблемы с приемом цифрового сигнала. О жалобах такого рода, в частности, шла речь на «Деловом завтраке» с гендиректором РТРС Андреем Романченко, организованном редакцией «Российской газеты». Жалобы были двоякого характера — во-первых, на невозможность принять сигнал одного из мультиплексов, во-вторых, на срывы изображения и дергающуюся картинку. Первую проблему Андрей Романченко был склонен объяснять неправильной настройкой антенны, а вторую — неисправностью приемников. Может быть, это отчасти правда, однако нередки и сбои самого сигнала, причем в первую очередь связанные с ошибками в транспортном потоке. Об этом говорят кабельные операторы, получающие сигнал не из эфира, а по оптике. Чаще всего они жалуются на сбои приема после врезки рекламы — картинка начинает дергаться, а иногда на экране просто появляется «квадрат Малевича». По их словам, проблемы появляются последовательно на всех каналах, куда начинают врезаться местные рекламщики. Некоторые телевизоры в цифре после таких врезок требуют переключения каналов для восстановления картинки. Иногда приходится инициировать перезапуск приема на головной станции. А при получении сигнала из эфира к этому добавляются еще и периодические пропадания PLP: «Остается какой-нибудь один, в основном PLP=0, а других вроде как и нет, приемное оборудование их не видит...»

Операторские проблемы явно нельзя объяснить дефектами приставок, закупленными на Aliexpress, тем более что результаты подтверждаются показателями с анализаторов транспортного потока.

Кроме того, в некоторых регионах наблюдаются помехи спутниковому приему мультиплексов. В частности, в Гатчинском районе Ленинградской области жалуются на помехи от военных радаров. С действием радаров связывают и сбои цифрового телевидения в Новгородской области. В то же время опрос операторов не выявил глобальных пропаданий сигнала, о которых шла речь в прошлогодней публикации «Цифровое ТВ: взгляд, со стороны зрителя».

Автор отмечал регулярные пропадания сигнала в Ярославской области при ухудшении погодных условий, иногда даже на несколько часов, и также связывал их с ненадежностью спутникового тракта. Однако в 2019 году, по признанию автора материала, проблемы с приемом прекратились. Он предполагает, что спутниковая доставка до ретрансляторов Ярославской области была заменена оптикой. Размеры российской территории вряд ли позволят в обозримом будущем полностью отказаться от спутникового распространения. Тем не менее ее можно повысить за счет снижения уровней модуляции и усиления помехоустойчивого кодирования (FEC). Эфирная доставка тоже не везде работает идеально. На форуме «Телеспутника» можно встретить жалобы установщиков на недостаточную мощность передатчиков, ретранслирующих второй мультиплекс, и на наличие теневых зон. Правда, полностью исключить теневые зоны разумными средствами невозможно.

Определить потенциальную емкость рынка приемного ТВ-оборудования стандарта DVB-T2 в деньгах достаточно сложно, так как на рынке представлены разные по стоимости модели. Если оценивать в штуках, емкость рынка приемного ТВ-оборудования составит около 5 млн DVB-T2-приставок.

Динамика продаж приставок в связи с переходом на цифровое ТВ изменилась значительно. В качестве примера приведу Тверь. Только за декабрь 2018 года тверчане приобрели в «Ситилинке» 650 приставок. Для сравнения, в декабре 2017 года интерес был низким — была продана только 21 приставка. Если говорить о первом и втором этапах отключения аналогового вещания, в городах, переходящих на цифровое вещание, было продано 24 тыс. приставок, а по всей России «Ситилинк» за это время продал 50 тыс. ресиверов. Более всего продажи выросли в Ульяновске — в 8 раз, в Москве и Кемерово — в 6 раз, в Пензе — в 5 раз.

Ажиотажный спрос наблюдался до перехода и во время тестового периода. В ноябре и декабре 2018 года мы зафиксировали существенный рост спроса на цифровые ресиверы. Продажи за этот период в денежном выражении выросли на 150% по отношению к данным за аналогичные месяцы позапрошлого года. В сетях была нехватка товара. Я думаю, это связано с тем, что не все продавцы были подготовлены к таким изменениям достаточно хорошо. С февраля 2019 года ажиотажного спроса не наблюдается. Продажи идут в соответствии с планом — в период первых двух этапов отключения аналога они выросли в 4 раза. Сейчас товарного запаса достаточно — в том числе и моделей дешевле 1 тыс. рублей.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ВЕЩАНИЕ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ АНАЛОГА

Напомним, что речь идет не о тотальном отказе от аналогового вещания, а только об отключении аналоговых версий федеральных каналов, входящих в два цифровых мультиплекса.

Остальным каналам обещано беспрепятственное продление частотных присвоений для продолжения аналогового вещания. Об этом неоднократно говорил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. Поэтому регионалам, вещающим самостоятельно, нет основания беспокоиться за свои позиции в эфире, по крайней мере частотные. В какой мере им удалось сохранить свою долю телесмотрения после появления в регионе двух мультиплексов, это отдельный вопрос.

В более сложной ситуации оказываются регионалы, работающие на своей частоте, но в партнерстве с одним из каналов второго мультиплекса. Если федеральный партнер отказывается от сотрудничества, то это как минимум требует смены концепции вещания и регистрации новой концепции Федеральной конкурсной комиссией (ФКК) Однако региональные лицензиаты регулярно получают отказ от ФКК. Об этом свидетельствует недавнее обращение НАТ к руководителю Роскомнадзора Александру Жарову, опубликованное на сайте ассоциации. Что же касается регионалов, сохранивших партнерство с каналами второго мультиплекса, то они часто жалуются на то, что федералы пересматривают стоимость своего участия в сторону повышения. Это вполне объяснимо. По оценке Минкомсвязи, оплата распространения во втором мультиплексе обходится каналу раза в четыре выше, чем распространение в аналоге, а ценность партнерства с местным вещателем при появлении в регионе цифровой версии снижается. Это дает некоторым регионалам основания утверждать, что часть оплаты распространения второго мультиплекса фактически легла на их плечи.

Но в самом уязвимом положении оказались вещатели, работавшие в партнерстве с федеральными сетями на частоте федерального партнера. Им теперь дорога либо в ОТТ, либо в кабель, либо в никуда.

Поэтому одной из причин, по которой отключение аналога было решено растянуть по времени, могло стать желание оценить градус реакции регионалов на сложности, с которыми они столкнутся, и постараться найти компромиссные решения. На сегодняшний день, помимо продления частотных разрешений для вещания в эфире, местные вещатели получили и другие преференции. Стало ясно, что закона о 21-й кнопке недостаточно, и в начале июня дополнительно была узаконена 22 кнопка. Это позволило выигравшим конкурс региональным и муниципальным каналам закрепить за собой статус общедоступных, обеспечив себе бесплатное присутствие во всех сетях региона или муниципального образования. Еще одним шагом навстречу регионалам стало решение о выделении в сетке вещания ОТР пяти часов для местного новостного канала. Правда, по словам главы минцифры Константина Носкова, ожидается, что эти слоты будут заняты программами каналов с 21-й кнопки, у которых и так неплохие позиции.

Одна из проблем законов о кнопках заключается в том, что они не учитывают различия ситуаций с местным вещанием в разных областях России. В каких-то регионах в эфир выходит сразу три или четыре действительно востребованных местных канала, но региональная кнопка везде одна. Сохранить им всем жизнь можно было бы, разрешив создание местных мультиплексов, но на это наложен фактический запрет.

Представители Минкомсвязи всегда объясняли этот запрет опасностью размывания рекламного рынка и понижения платежеспособности каналов второго мультиплекса. Прошлой осенью на конгрессе НАТ Алексей Волин в очередной раз заявил, что вопрос о создании местных мультиплексов можно будет поднять только после того, как станет ясно, что бюджеты каналов второго мультиплекса пережили цифровизацию. На это, по его оценкам, должен был потребоваться год. Правда, в конце января 2019 года неожиданно появилось сообщение о предложении со стороны Минкомсвязи правительству запустить третий, региональный мультиплекс в тех субъектах РФ, где найдутся вещатели, готовые оплатить услуги РТРС. Далее приводились девятизначные суммы, которые придется выложить вещателям за цифровое распространение в пределах области.

Возможно, эта инициатива была продиктована стремлением более эффективно загрузить цифровую сеть РТРС. Ведь в министерстве понимают, что региональные вещатели могут построить свою собственную сеть с тем покрытием, которое посчитают целесообразным, и обойдется она им в разы дешевле услуг РТРС. Подобные расчеты неоднократно озвучивались на конгрессах НАТ.

После январского сообщения опять наступила пауза. Она была прервана во время майского медиафорума Общественного национального фронта (ОНФ) словами Владимира Путина о необходимости выделить регионалам цифровые частоты. Ускорит ли призыв президента РФ появление региональных мультиплексов, пока сказать трудно. В уже упомянутом интервью Алексея Волин телеканалу «Россия 24» замминистра сделал акцент на сложности выделения частот для региональных мультиплексов, дав понять, что это может занять несколько лет. Почему выделение окажется столь сложной процедурой, не очень ясно, учитывая появление цифрового дивиденда и местный характер присвоений. Тем не менее у регионалов усилились надежды отвоевать свое место под солнцем.

Цифровизация эфира такой огромной страны, как Россия, действительно трудоемкая задача, включающая массу процессов и затрагивающая интересы самых разных отраслевых игроков. Поэтому провести ее гладко и без потерь практически нереально. РТРС предстоит провести еще много работы для окончательной отладки своей сложной транспортной сети и поиска оптимального уровня ее надежности. Обнадеживает то, что в руках у РТРС есть все технические инструменты для отладки сети, и из разных регионов поступает информация о том, что такая работа ведется. А Минкомсвязи и другим ведомствам предстоит еще не один раунд переговоров с вещателями о месте регионалов в ТВ-среде с учетом новых цифровых реалий.

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