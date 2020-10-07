Как Shopping Live стала одной из самых успешных компаний

Магазины дистанционной торговли стараются быть остроактуальными и всерьез соперничают с обычным ритейлом.

Какие ассоциации возникали со словом “телемагазин” еще совсем недавно? Как правило, назойливые и идущие в бесконечном повторе рекламные ролики, предлагающие купить утюг или коврик непонятного происхождения. Так действительно было раньше. Сегодня многое изменилось и современный телешопинг принял совсем другие формы, гораздо более цивилизованные

Магазины дистанционной торговли стараются быть остроактуальными и всерьез соперничают с обычным ритейлом, зачастую предлагая своим покупателям гораздо более удобную альтернативу.

Но даже на фоне других современных телемагазинов Shopping Live стоит на особом месте. Чтобы не быть голословными, начнем с фактов. Сегодня телеканал Shopping Live – это крупнейший телемагазин в России как по охвату (более 37 млн абонентов, или 90% домохозяйств), так и по объему продаж. Трансляция ведется 24 часа в сутки, при этом из них 15 часов приходятся на прямые эфиры, то есть практически на весь день, и только ночью идут повторы. Shopping Live – одна из самых успешных и быстроразвивающихся компаний на российском рынке дистанционной торговли. Нашим партнером является HSE24 – гигант европейского телешопинга, вещающий на территории Германии, Австрии, Швейцарии и Италии, а это подразумевает использование самых современных технологий телевещания и системный подход к планированию телевизионного контента. Важно отметить, что Shopping Live присутствует во всех крупных кабельных сетях нашей большой страны, успешно сотрудничая с ведущими игроками рынка. При этом мы открыты для всех: нам интересны не только сети федерального уровня, но и региональные операторы.

Принципы работы Shopping Live – это профессионализм и неукоснительное выполнение обязательств. Поэтому и количество наших партнеров по стране впечатляет: более 500 кабельных операторов по всей России выбрали сотрудничество с Shopping Live! В рамках XIX международной выставки CSTB Telecom&Media телеканал был удостоен престижной в индустрии награды – Национальной премии “Большая цифра” в номинации “Лучший телемагазин”. Причем Shopping Live победил в этой категории дважды – как по результатам профессионального, так и зрительского голосования! Особенно приятно подчеркнуть, что конкурентное преимущество нашего телеканала признало не только экспертное жюри, но и телезрители.

Телешопинг требует значительных инвестиций даже в сравнении с традиционным ритейлом, а тем более с ритейлом формата дистанционной торговли. Требуется, например, чтобы постпродакшн студии и съемочные павильоны были оснащены по последнему слову техники. И на Shopping Live имеется как раз самое передовое оборудование. Особо стоит отметить самую большую в европейском телешопинге съемочную студию и нашу уникальную видеостену, незаменимую для трансляции фэшн-шоу в прямом эфире! Но все же главное – это инвестиции в человеческий капитал. Мы привлекаем лучшие кадры из России и зарубежья, создавая, без преувеличений, “команду мечты”, потому что люди – это залог общего успеха, где каждый вносит свой вклад. Причем это самые разные профессионалы – не только ведущие и эксперты, но и множество людей, которые обычно остаются за кадром: операторы и стилисты, продюсеры и менеджеры, художники по костюмам и реквизиторы.

Так в чем же секрет успеха Shopping Live? Вот что говорит об этом Анжелика Мартыненко, одна из самых популярных ведущих телеканала: “Когда я иду в эфир, то всегда думаю о Ней. О Той, которая похожа на меня. Я хочу, чтобы все, что предлагаю в эфире, действительно меняло судьбу! Будь то крем для лица или набор итальянской кухонной посуды, когда это попадает в руки моей покупательницы, я хочу, чтобы она почувствовала себя совершенно иначе. Перед эфиром думаю о том, чтобы она получила удовольствие, радость и, конечно же, качественные товары, которые помогут изменить ее жизнь и сделать привычные хлопоты более приятными. Чтобы техника, которую она заказывает, работала бесперебойно. Чтобы крем, который она выбрала в моем эфире, помогал сохранять красоту и молодость. Чтобы все было по-настоящему”.

Ведущие и эксперты на Shopping Live – это подлинные мастера коммуникации. Ведь очень важно не фантазировать, а говорить о товаре или бренде только то, что соответствует действительности. Если коммуникация в эфире будет наигранной, неестественной, зрители сразу это поймут. На экране, как и в жизни, они настоящие, искренние, вызывающие доверие и положительные эмоции. Например, Сергей Розанов – модный эксперт, абсолютно такой же и в жизни: стильный, экспрессивный. Анжелика Мартыненко – олицетворение домашнего уюта, и она такая же вне съемочной площадки, от нее исходит ощущение покоя, уюта и добра. Элеонора Хабибулина – деловая женщина на экране и вне его, многие покупательницы ориентируются на нее как на ролевую модель. Нашим ведущим не надо преображаться перед телекамерами. Именно честность и искренность рождают доверие. Наши зрительницы – и мы знаем об этом любопытном факте из первых уст, получив информацию на фокус-группах, – не воспринимают Shopping Live как еще один рекламный канал. Нас смотрят как увлекательный телесериал, как качественную мыльную оперу. С нами отдыхают после рабочего дня и в выходные, а трансляции прямых эфиров часто смотрят и на работе. К нашим ведущим привыкают, отмечают, кто сегодня в эфире, как одет, о чем именно рассказывается, особенно если речь идет о новом товаре или премьере бренда.

Еще одна область, где мы в авангарде, – это концепция наших прямых эфиров. Помимо плановых эфирных программ, где демонстрируются товары тех или иных брендов, на Shopping Live выходят и тематические шоу, например “Стильные советы с Кириллом Просвиренниковым” по понедельникам или кулинарное шоу “Готовим вместе с Анжеликой”, выходящее в субботу. Такой нестандартный подход повышает качество нашего вещания в целом, делая его более разнообразным и привлекая все новых и новых телезрителей.

Философия Shopping Live проста: мы никого не заставляем покупать, мы предлагаем товары, подробно и честно о них рассказываем, показывая все их особенности, а клиент уже сам принимает решение. Пожалуй, ни в одном магазине консультант не знает о товаре столько, сколько знают наши эксперты – вплоть до мельчайших технологических деталей. Чтобы предложить зрителям нетривиальные решения и, конечно же, высокое качество, многие товары нашего ассортимента разрабатываются специально по заказу Shopping Live. Мы неплохо знаем запросы наших зрителей, поэтому предлагаем не только полезные, а зачастую и уникальные товары, но и выступаем в роли трендсеттера, знакомя их с последними тенденциями в моде и индустрии красоты. И в портфолио Shopping Live большинство брендов – эксклюзивные, качество которых гарантируется не только нашим отделом сертификации и контроля, но и официальными регистрирующими органами и независимыми агентствами.

Но Shopping Live является лидером отрасли не только потому, что работает как единая слаженная команда, опираясь на последние технологии в сфере телешопинга. Мы – отражение наших телезрителей, большинство из которых, безусловно, представлено женщинами. Наши покупательницы сами устанавливают для нас очень высокую планку. Они предпочитают активный образ жизни: работают, воспитывают детей, путешествуют и, конечно же, ценят модную одежду и стильные предметы для дома и кухни. Наши зрительницы не просто совершают покупки: они интересуются актуальными фэшн-трендами и не понаслышке знают о лучших средствах по уходу за собой. А эту информацию они получают “из первых рук”, от ведущих мировых экспертов в телешопинге, с которыми Shopping Live сотрудничает на постоянной основе. Наверное, не будет преувеличением сказать, что мы являемся своеобразной энциклопедией для современной женщины – женщины, которая стильно одевается, заботится о своей фигуре и внешности и не забывает при этом о семье, создавая уютный домашний очаг. Ведь телешопинг – это действительно очень удобно: вы заказываете товар прямо из дома, зачастую существенно сэкономив благодаря целому сонму спецпредложений, которые постоянно действуют на телеканале Shopping Live и на нашем сайте. Вероятно, излишне при этом говорить, что Shopping Live доставляет заказы в любой уголок России точно в указанный срок.

Кстати, о сайте, ведь телешопинг сегодня – это не только прямой телеэфир. С 1 июня интернет-магазин ShoppingLive.ru полностью обновился, а делать покупки стало намного удобнее. Передовой дизайн, специальные предложения на главной странице, удобный поиск товаров и их детальное, даже “трехмерное” описание – наши специалисты сделали все, чтобы шопинг на Shopping Live был не только выгодным, но и максимально удобным. Теперь совершать покупки можно с самых разных устройств – и с домашнего компьютера, и с планшета, и со смартфона. Shopping Live также активно продвигается и в социальных сетях. Более того, совсем недавно на базе нашего интернет-магазина был запущен блог (blog.shoppingli-ve.ru), где можно узнать о последних новостях телеканала, прочитать эксклюзивные интервью с нашими ведущими и экспертами и узнать о новейших трендах из мира моды и красоты. Это еще один, очень необычный и инновационный, канал общения с нашими клиентами, и еще одна сфера, в которой компания Shopping Live является флагманом в России.

Мы – лидеры телешопинга в национальном масштабе и свое первое место уступать не намерены, напротив, готовы сделать все, чтобы закрепить наше конкурентное преимущество. Именно поэтому мы всегда находимся на шаг впереди и инвестируем в будущее, находясь на самом острие технологических инноваций. Как показывает деловая практика, Shopping Live – надежный партнер для кабельных операторов и работать с нами не только выгодно, но и интересно. И, разумеется, мы каждый день делаем все для того, чтобы любой из наших покупателей нашел в Shopping Live что-то уникальное для себя.

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