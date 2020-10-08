Когда ждать революции VR

За последние 2-3 года глобальный рынок заметно вырос.

Технология виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) пока не произвела революцию в индустрии развлечений и медиа, как хотелось бы крупным игрокам этого рынка. Однако стоимость производства контента и VR-гарнитур продолжает снижаться, что дает надежду на новый виток развития рынка.

ПРОГНОЗЫ НЕ СБЫЛИСЬ

В 2017 году глава Facebook Марк Цукерберг говорил, что одна из целей его компании — добиться глобального роста пользователей VR-технологий до 1 млрд человек. Но пока цифра остается куда более скромной — около 171 млн пользователей.

Конечно, за последние 2-3 года глобальный рынок заметно вырос. В 2016 году у потенциальными покупателями был небольшой ассортимент VR-гарнитур. Сейчас же появился выбор между множеством моделей в различных ценовых диапазонах и с различными функциями. Ожидается, что в текущем году будет продано около 14 млн шлемов для виртуальной и дополненной реальности, а рынок, по прогнозам IDC, покажет рост с $6,1 млрд в 2016 до $160 млрд в 2023 году, с ожидаемым пятилетним совокупным годовым темпом роста 78,3%.

Согласно данным PwC, в России VR в ближайшие годы также станет одним из прорывных сегментов рынка развлечений по среднегодовым темпам роста — с $22 млн в 2017 году этот рынок к 2022 году вырастет до $178 млн, а количество устройств виртуальной реальности в России достигнет 7 млн.

Сколько пользователей VR в России в данный момент, сказать сложно. В 2016 году Институт современных медиа (МОМРИ) оценивал пользовательскую базу основных VR-платформ в 560 тыс. жителей России. При этом прогнозировалось, что к 2019 году таких пользователей будет 2,64 млн. Но очевидно, что реальная цифра постоянных пользователей технологий и гаджетов VR и AR, по состоянию на сегодняшний день, значительно ниже.

Самыми распространенными по-прежнему остаются недорогие VR-модели, работающие в паре со смартфоном и не имеющие собственных дисплеев. «Однако опыт с подобными девайсами не вызывает энтузиазма у пользователей», — говорит руководитель направления Media/AR/VR Фонда «Сколково» Алексей Каленчук. Настройка такого шлема или кардборда занимает много времени, а итоговое качество видео и самого опыта погружения в виртуальную среду не выдерживает критики. Поэтому постоянными пользователями технологии можно назвать преимущественно владельцев VR-шлемов средней и высокой ценовой категории.

Сосчитать точное количество таких пользователей сложно, потому что значительная часть популярных в США и других странах шлемов в России официально не продается, объясняет исполнительный директор ассоциации дополненной и виртуальной реальности AVRA Екатерина Филатова. К примеру, очки дополненной реальности Microsoft HoloLens не представлены в России, но у небольшой части пользователей они все же есть.

Вторая проблема — это небогатый выбор интересного контента, который способен побудить потенциальных пользователей приобретать шлемы. Из телевизионного контента заметными были проекты телеканала RT, который еще в 2016 году опубликовал 360-градусные видео, снятые на борту Международной космической станции (МКС). Но количество просмотров данного контента владельцами VR-шлемов не превысило нескольких тысяч. Сейчас библиотека собственного контента RT в формате 360 градусов насчитывает более 100 видео, доступных в соцсетях телеканала и в мобильном приложении. С тех пор о каких-то крупных и заметных проектах в этой сфере практически не слышно.

«На телевидении были интересные проекты у Первого канала и ТНТ, но это все разовые спецпроекты, запущенные ради эксперимента. Практически единственный в России, кто выпускает видео 360 на постоянной основе, — это телеканал “Авто 24”. Что касается RT, то департамент телеканала, ответственный за VR, сейчас сконцентрировался на бизнес-проектах», — рассказала Екатерина Филатова.

…НО УНЫВАТЬ РАНО

«Наиболее заметное развитие VR и AR наблюдается в сфере развлечений, в особенности это касается компьютерных игр», — отмечает Алексей Каленчук. В западных странах и в России, в частности в Москве, появилось много парков виртуальной реальности, которые пользуются популярностью. В этой сфере уже есть свои «хиты», но в целом интересного контента пока также не очень много. По мнению аналитиков компании Perkins Coie, массовость VR-технологий в игровой индустрии сдерживают несовершенство оборудования и программного обеспечения, а также высокие цены на VR-комплекты.

Технология виртуальной реальности также получила распространение в выставочной сфере, так, например, в петербургском Эрмитаже можно посмотреть 18-минутный VR-фильм об истории музея с Константином Хабенским в роли экскурсовода. Во время просмотра зритель попадает в виртуальное пространство, где ему показывают, как строился музей, знакомят с русскими монархами и водят по закрытым для посетителей художественным фондам.

На фоне слабого развития потребительского сегмента все большее распространение получает применение VR в сфере образования, маркетинга и корпоративного сектора. «Обучение с помощью виртуальной реальности сейчас лидирует, потому что свойственный ей эффект иммерсивности позволяет лучше усваивать информацию и задействовать долговременную память», — объясняет Алексей Каленчук.

О российских кейсах применения VR и AR в сфере образования на ежегодном форуме TeleMultiMedia Forum 2019 подробно рассказывал президент Modum Lab Дмитрий Кириллов. В частности, его компания разрабатывает контент для обучения школьников и сотрудников компаний. Это могут быть мобильные приложения дополненной реальности, с помощью которых дети учатся собирать робота и программировать. Или программные продукты для обучения сотрудников работе на опасном производстве.

Спрос на профессиональное оборудование для VR в сегменте B2B за последнее время заметно вырос. По данным компании VR Concept, в 2018 году в России продано около 15 тыс. устройств, что в два раза больше, чем годом ранее. Речь идет о шлемах VR, которые используются с кластерными проекционными системами для создания комнат виртуальной реальности. Данное оборудование применяются для проектирования промышленных процессов и профессионального обучения. Такие технологии используют передовые российские компании, среди которых Сбербанк, «Альфа-Банк», «Газпромнефть» и другие.

Технология VR также используется в сфере маркетинга для продвижения брендов и товаров. Совсем свежий кейс — проект МТС VR Fest. Пользователям предлагается посмотреть в формате видео 360 записи выступлений популярных артистов с московского фестиваля ParkLife и других площадок. Качество видео варьируется от HD до 4К, смотреть можно на любом устройстве, при этом на странице проекта можно перейти в онлайн-магазин МТС и выбрать для покупки VR-шлем. По словам Алексея Каленчука, данный проект заранее обречен на провал, потому что качественных устройств, позволяющих добиться эффекта VR, на руках у потребителей пока мало. «Для них было бы лучше создавать обычный видеоконтент, никто не будет крутить пальцем влево и право, все привыкли смотреть на экран, лежа на диване с едой в руках. Без шлема просмотр такого видео не имеет смысл, то есть основной барьер — это отсутствие необходимых устройств», — считает представитель фонда «Сколково».

Когда именно ждать качественного скачка в отрасли, пока сказать сложно. Но очевидно, что популярность VR-продуктов в потребительском сегменте постепенно будет расти как во всем мире, так и в России. На это влияют постепенное снижение стоимости гарнитур и производства VR-контента, а также рост качества изображения.

За последние годы на потребительском рынке VR появилось большое количество устройств по приемлемой цене. Исследовательская компания SuperData прогнозирует, что самый высокий глобальный спрос в этом году придется на шлем Oculus Quest стоимостью 400 долларов, продажи которого могут достигнуть 1,3 млн штук. В России, скорее всего, «выстрелят» более дешевые модели стоимостью 200 долларов, такие как Oculus go, который работает без смартфона и компьютера, при этом обеспечивая глубокий уровень погружения в VR.

Создавать контент в формате виртуальной и дополненной реальности сейчас тоже становится проще, добавляет Алексей Каленчук. Небольшим студиям и телеканалам сейчас доступны недорогие программные продукты, позволяющие быстро и удобно монтировать в формате VR без лишних затрат.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!