Какие странности существуют в японском государственном телевидении

До сих пор государственному вещателю NHK не разрешалось вести потоковую трансляцию своих каналов через интернет.

Прочитав данный материал, так и хочется написать, что между российским и японским государственным телевидением пролегла большая пропасть.

Не секрет, что именно телевидение Японии NHK является пионером в различных технологических разработках и с декабря прошлого года транслирует собственный телеканал в стандарте 8K. В тоже время, в России, особо похвастаться нечем в данной области и очень трудно сказать даже приблизительно, когда российские федеральные телеканалы начнут эфирную трансляцию хотя бы в HD. Но есть область вещания, где японцы по всем статьям уступают не только российским, но и многим другим броадкастерам.

Кто бы мог подумать, но до сих пор государственному вещателю NHK не разрешалось вести потоковую трансляцию своих каналов через интернет. Правда, всё может измениться после того, как министр финансов Масатоши Ишида внес на рассмотрение кабинета министров законопроект, который разрешает данное вещание, чтобы каналы были доступны на смартфонах.

До сих пор NHK ограничивался в интернете освещением последних новостей и спортивных трансляций на фоне опасений, что дальнейший охват сигналом NHK может повлиять на бизнес частных телевизионных компаний Японии.

Согласно предложениям Ишиды, NHK будет обязан раскрывать стоимость организации потокового вещания, поскольку правительство уделяет большое внимание прозрачности бюджета в этой сфере.

Ожидается, что законопроект будет одобрен в преддверии Олимпиады и Паралимпийских игр в Токио в 2020 году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!