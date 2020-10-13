Будущее эфирного цифрового вещания определили в Польше

Определение интерфейса SCART было удалено из данного документа по сравнению с предшествующими.

Информация, которую опубликовал известный сайт Satkurier.pl, можно отнести к новостям зарубежного телевещания. Но на самом деле она напрямую говорит о том, что ожидает эфирную наземную "цифру" и в России. Конечно, у нас ещё будут долго решать когда состоится переход на вещание в стандарте высокой чёткости для каналов хотя бы первого мультиплекса.

Также не совсем понятно каким образом всё это будет оплачиваться, но что ясно совершенно точно — потребуется обновление парка приёмного оборудования. И абсолютное большинство продаваемых сейчас эфирных ресиверов и телевизоров попросту не смогут принять сигнал с эфирными HD-каналами. Потому что для их трансляции без использования кодека сжатия HEVC не обойтись.

Это прекрасно понимают в Польше. И, в связи с этим обстоятельством, местным Министерством цифровизации был опубликован документ, который назван "Проектом положения о технических и эксплуатационных требованиях к цифровым приемникам". Целью публикации данного документа является подготовка к переходу на вещание в DVB-T2/HEVC.

Постановление Министерства цифровизации устанавливает технические и эксплуатационные требования, выполнение которых необходимо для правильного приема цифровыми приемниками телевизионных сигналов, передаваемых через наземное радиовещание на основе систем DVB-T и DVB-T2, а также для предоставления аудиовизуального контента и других данных и дополнительных услуг.

Самое главное требование к приёмникам, которые будут в продаже после 30 июня 2020 года — они должны поддерживать приём телесигнала, который будет транслироваться в новом стандарте. Одной из причин, которая обязывает вещателей переводить трансляции на DVB-T2/HEVC называется в том числе и работа сетей 5G в частотном ресурсе, который в настоящий момент задействован под телевещание. Трансляция телесигналов с применением HEVC позволит работать в более узком частотном диапазоне (470–694 МГц вместо 470–790 МГц), а также транслировать телепрограммы с разрешением HD или UHD/4K. Любопытно, что определение интерфейса SCART было удалено из данного документа по сравнению с предшествующими. Это связано с тем, что этот разъем реже используется пользователями в связи с его заменой на общедоступный разъем HDMI. В проекте правил также не указаны требования к условному доступу (кодированию сигналов), поскольку в Польше он не используется в бесплатном наземном телевидении и его применение не планируется.

Опубликованный документ не оказывает прямого влияния на потребителей, но обнародование регламента позволит им сделать осознанный выбор телевизионных приемных устройств в рамках естественной замены оборудования и подготовиться к будущим изменениям в стандарте вещания.

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