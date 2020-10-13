Как сделать GH5 похожей на ALEXA

Такой конвертер цвета, как GHAlex(a) в подходящих руках действительно может помочь получить желаемую картинку «как у ALEXA».

Действительно ли с GH5 от Panasonic можно получить такую хорошую картинку, как с ALEXA? Описание софта для преобразования цвета GHAlex звучит многообещающе и, как выяснил руководитель студии по созданию рекламы и коммерческих видео Кевин Луиз, результаты могут вас удивить.

Попробуйте сравнить в уме материал, снятый на GH5 или GH5S с материалом, полученным на ARRI ALEXA. Конечно, любой опытный художник-колорист легко с этим справится, но для обычных людей это непростая задача. Поэтому я был так удивлен, когда наткнулся на рабочий процесс (Emotive Color GHAlex), который переделывал карту цветов Panasonic GH5 так, чтобы она выглядела как у Alexa. Но я отнесся к этому скептически.

Должен признаться, что я далеко не опытный художник-колорист. Но я постоянно, из проекта в проект, стараюсь улучшить мое понимание цвета и точно знаю, какую картинку хочу получить в итоге.

И если вы посмотрите на мой профиль в vimeo: все превью видео, собравшие «лайки», имеют между собой нечто общее. Цвета обычно мягкие, пастельные, с ореолами в самых светлых областях. Сейчас это тренд распространен и среди операторов, и среди художников-колористов. Получить такой эффект можно различными способами, но с наибольшей вероятностью вы получите нужный вид, если будете снимать и калибровать с помощью ALEXA Classic.

Не знаю, как у вас, но у меня, к сожалению, нет лишних 10-14 тысяч долларов, поэтому я обойдусь тем, что есть — GH5 и GH5S. С сенсорами, которые дают больший диапазон, повышенную глубину цвета и вообще улучшают картинку с каждым новым действием, вышеупомянутое переделывание карты цвета может быть подходящим решением проблемы. Честно говоря, оно не идет ни в какое сравнение и не является заменой Alexa, но просто имитирует ее цвета. Начало работы с конвертером цвета Emotive Color GHAlex(a)

Алекс сделал нечто невероятное и достойное восхищения. Имея за спиной хороший багаж знаний о том, как работает цвет и настроившись на результат, он купил ALEXA Classic, чтобы завершить работу. Он методично обработал, измерил и отследил 27 (двадцать семь) тысяч точек ввода данных у ALEXA и GH5, а затем с нуля написал движок, чтобы интерполировать 55 (пятьдесят пять) тысяч точек. О GH ALEXA

В результате получилась неоспоримо похожая передача данных двух цветовых профилей этих камер. GH5, которая склонна к уходу в зеленый, уводится в более приятные красные или «теплые» полутона, что особенно заметно при передаче оттенков кожи. Он также переназначил степень яркости уровней и контраст, настроив интерпретацию самых ярких областей.Настройка и персонализация конвертера

Позвольте внести ясность: это не замена LUT. До того, как вы начнете работу с этой программой, ваша картинка должна быть хорошо сбалансирована. Я рекомендую настраивать баланс белого на камере с помощью серой карты или с помощью X-Rite. Я сам начал делать так совсем недавно. До этого я использовал пресеты, чтобы примерно скорректировать баланс белого, а затем докручивал его в пост-продакшне, что, как мне кажется сейчас, было далеко не лучшей идеей. Чем старше и опытней я становлюсь, тем больше понимаю, как неправильно настроенный цвет влияет на итоговую работу.

Даже если вы снимаете в raw, не пытайтесь облегчить себе работу или найти обходной путь, достаньте себе серую карту и избавьтесь от головной боли в дальнейшем! Конвертация также идет определенными шагами, и если вы не будете следовать им в точности, можете получить странные результаты. После применения, вы получите мягкие, пастельные цвета, с поражающими воображение световыми эффектами в самых ярких областях. Добавьте туда какой-нибудь фильтр, например Black Pro Mist, и немного зернистости, и у вас будет весьма органичная картинка.

Самая большая проблема камер Lumix в том, что у них нет возможности полностью отключить резкость. Но не волнуйтесь, Алекс позаботился об этом и предложил почти анекдотичное решение: настроить резкость вашей камеры на -5, подавление шума на -5, положить сверху коррекционный слой с 20% прозрачностью, а затем применить на этот слой размытие по Гауссу силой 5 или 6, в зависимости от желаемого эффекты. Такой подход, несомненно, сможет побороть настройки резкости камеры без особого ущерба для передачи деталей.

Итак, у меня была возможность применить этот конвертер в трех моих проектах, и он действительно значительно улучшил их картинку. Когда вы поймете, как он работает, вам нужно будет подстроить его под себя. Лично я подогнал под себя яркость и контрастность, потому что после применения все средние тона были сильно ниже 60 IRE. Также мне показалось, что картинка была слишком насыщенной, а красный канал нужно слегка подкрутить, потому что я предпочитаю более холодные тона.

До того, как я познакомился с GAlex(a), у меня были собственные методы обработки, завершал их обычно FilmConvert. Поймите меня правильно, с той программой вы тоже можете получить отличное изображение, но пока я не провел тщательный анализ, я не понимал, что она делает с моими цветами (и с наиболее светлыми участками!). И я также не понимал, насколько «больной» казалась кожа после подобной обработки, пока не познакомился с GAlex(a) и не изменил процесс обработки.

Тестирование и применение конвертера

Это отличный тест. Однажды мой старый преподаватель сказал, что «по болванкам можно многому научиться». И я решил поставить в качестве болванки шлем железного человека с мягким матовым финишем и слегка металлическим блеском на поверхности. Из своего опыта я знаю, что металлические поверхности наиболее показательны в плане того, как реагирует на них свет, и я легко смогу понять разницу — ну, до того момента, пока они не бликуют в камеру.

Это картинка с FilmConvert. Обратите внимание на полосы, появившиеся на левой стороне шлема.

А это — конвертер GHAlex(a). Обратите внимание на плавный переход, обработку самых светлых участков и более нейтральные цвета всего шлема в целом.

А вот два кадра из видео, который я делал год назад с ARRI ALEXA Mini в качестве главной камеры, а GH5 в качестве дополнительной. Я достал их и быстро переделал цвета на этих кадрах с помощью Sicario так, чтобы сымитировать ALEXA. Если бы я потратил на это чуть больше времени, то, несомненно, смог бы достичь идеального совпадения картинки.

После всего вышеописанного я решил применить этот конвертер цвета к видео из моей короткой поездки в Барбадос. При съемках на натуре я не настроил должным образом баланс белого, и я также не утруждал себя отдельной обработкой кожи и отслеживанием движения. Несмотря на то, что баланс был откровенно неважный, а цвета кожи Кристины местами уходили в розовый (хотя на момент съемки она действительно немного подгорела на солнце), результаты в целом получились удовлетворительные, а работа выглядит приемлемо.

В целом, мне очень нравится проделанная Алексом работа. Он взял настройки хорошей камеры и сделал ее цвета доступными для обычных парней. В конце концов, именно то, как мы используем такие инструменты, влияет на конечный результат. И такой конвертер цвета, как GHAlex(a) в подходящих руках действительно может помочь получить желаемую картинку «как у ALEXA».

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