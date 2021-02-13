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В Казахстане два региона находятся в "красной" зоне

Фото: 24.kz 13 февраля 2021, 09:52

В "желтой" зоне находятся три области и один город.

В "красной" зоне по распространению коронавируса находятся две области, передает zakon.kz.

Межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса опубликовала матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 февраля 2021 года.

В "красной" зоне: Акмолинская, Павлодарская области. ⠀В "желтой" зоне: Нур-Султан, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.⠀В "зелёной" зоне - все остальные регионы.

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