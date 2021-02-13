Елбасы обратился к молодежи

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По его словам, "спорт – это здоровье, это сила духа, это патриотизм".
Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев обратился к молодежи, сообщает zakon.kz.
Через занятия спортом развиваются такие важные качества, как воля к победе, стойкость, стремление к достижению поставленных целей, - цитирует Назарбаева его пресс-служба.
По словам Елбасы, "спорт – это здоровье, это сила духа, это патриотизм".
Я призываю нашу молодежь больше заниматься физкультурой и спортом, - подчеркнул Первый Президент.
Фото: пресс-служба Елбасы
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