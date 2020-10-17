В Башкирии муниципальному телеканалу не дали места на 22-ой кнопке

В числе остальных каналов, которые получили право бесплатного вещания в кабельных сетях на 22-ой кнопке оказались “Эфир” из Казани, “ННТВ” из Нижнего Новгорода и “Четвёртый канал” из Екатеринбурга.

Наш въедливый читатель скажет: “Ну не дали, значит не дали. Что здесь крамольного?”. И будет не совсем прав. Крамольного здесь, действительно, ничего нет. Но это де-юре. А де-факто имеет место быть непонятная позиция Федеральной Конкурсной Комиссии, которая выбирала первые российские муниципальные телеканалы для так называемой “22-ой кнопки”. И вы очень удивитесь когда узнаете какой муниципальный канал был выбран членами этой организации в качестве муниципального в Уфе.

Этим каналом стал информационный канал местной ГТРК “Башкортостан-24”. Это один из государственных информационных каналов в Российской Федерации, который создан для того, чтобы освещать в своём эфире события в том регионе, где он вещает. Тоже самое касается аналогичных телеканалов – “Кавказ 24”, “Восток-24”, “Запад 24” и т.д. Идея очень хорошая. И вряд ли кто будет против из телевизионщиков, которые создают такие каналы, чтобы они появились хотя бы во втором эфирном мультиплексе. Вместо какого-нибудь условного “ТВ-3” или нашли место такому каналу в качестве 11-ого в мультиплексе. Да и телезрители не отказались бы смотреть местные новости, пусть на экранах своих телевизоров. Пусть и официально-государственные. Но по факту такого вещания нет и неизвестно когда оно начнётся. Поэтому попадание “Башкортостана-24” на муниципальную 22-ую кнопку для этого канала можно считать удачей.

А ещё становится непонятным почему именно в Уфе, в конкурсе, который предназначен для того чтобы вывести в бесплатный эфир именно муниципальное телевидение, побеждает канал от местной ГТРК, который при всём желании городским телеканалом никак не назовёшь? Ведь в Уфе есть действительно настоящие городские телеканалы. Их там не один, а несколько. Но был выбран именно информационный государственный телеканал, который освещает информационную картину во всём регионе, а не только в его столице. Какой логикой руководствовались здесь ответственные чиновники, которые принимали данное решение, понять очень тяжело. Ведь идея создания “22-ой кнопки” и подразумевала: дать бесплатный (для зрителей) эфир именно муниципальных телеканалов, а не государственных.

В числе остальных каналов, которые получили право бесплатного вещания в кабельных сетях на 22-ой кнопке оказались “Эфир” из Казани, “ННТВ” из Нижнего Новгорода и “Четвёртый канал” из Екатеринбурга.

28 октября запланировано следующее заседание ФКК, после которого будут выбраны муниципальные телеканалы для Краснодара, Перми, Воронежа, Самары, Ростова-на-Дону и Волгограда. Будем ждать следующие казусы?

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!