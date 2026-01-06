#Казахстан в сравнении
Финансы

+5%: некоторым пенсионерам Казахстана объявили радостную новость

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 13:06 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Казахстане пенсионерам, получающим выплаты из АО "Единый накопительный пенсионный фонд" (ЕНПФ), 6 января 2026 года объявили радостную новость, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного во вторник релиза фонда следует, что:

"Пенсионные выплаты из ЕНПФ с 1 января 2026 года увеличатся на 5% пенсионерам, уже получающим выплаты не первый год".

Казахстанцам напомнили, что расчет выплат из ЕНПФ производится согласно Методике осуществления расчета размера пенсионных выплат, утвержденной постановлением правительства РК от 30 июня 2023 года.

"В соответствии с ней ежемесячная выплата гражданам, выходящим на пенсию, рассчитываются следующим образом: в первый год получения выплат сумма пенсионных накоплений умножается на ставку выплат пенсионных накоплений 6,5% и делится на 12. В последующие годы ежемесячная выплата увеличивается на ставку индексации пенсионных выплат в размере 5%", – объяснили в фонде.

Минимальный размер выплаты из ЕНПФ в месяц составляет не менее 70% от прожиточного минимума (ПМ), установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете (в 2026 году ПМ – 50 851 тенге).

Максимальный размер ежемесячной выплаты из ЕНПФ не ограничен и зависит от суммы пенсионных накоплений получателя.

Отмечается, что методикой предусмотрены повышающие поправочные коэффициенты, используемые для расчета размера пенсионной выплаты для следующих категорий граждан:

  • лица с инвалидностью 1 или 2 групп, установленной бессрочно,
  • а также лица, достигшие пенсионного возраста, за которых уплачены обязательные профессиональные пенсионные взносы в совокупности не менее 60 месяцев.

Для лиц, соответствующих обоим вышеуказанным условиям, применяется поправочный коэффициент с наибольшим значением.

"Таким образом, пенсионные выплаты напрямую зависят от размера пенсионных накоплений, которые формируются за счет регулярных пенсионных взносов и накопленного инвестиционного дохода. Выплаты из ЕНПФ осуществляются до исчерпания накоплений на индивидуальном пенсионном счете. Поскольку индивидуальные пенсионные накопления являются собственностью вкладчика, они также наследуются в общем порядке, предусмотренном гражданским законодательством", – заключили в фонде.

Ранее мы писали, что в Казахстане размеры государственной базовой и солидарной пенсий увеличены на 10% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК. Подробнее о том, как формируется пенсия казахстанцев, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
