Более 4 млн человек мобилизованы: в Венесуэле готовятся к нападению США

Свыше четырех миллионов венесуэльцев мобилизованы для защиты страны на случай возможного нападения Соединенных Штатов, сообщает Zakon.kz.

По данным турецкого информационного агентства DHA, об этом сообщил посол Венесуэлы в Анкаре Фрэди Эдуардо Молину Гутьерреса.

По словам дипломата, венесуэльский народ готов к сопротивлению. Он подчеркнул, что население страны подготовилось как идеологически, так и практически, чтобы противостоять американской атаке.

Посол заявил, что Венесуэла столкнулась с "самой большой военной силой в истории", но, несмотря на это, будет защищаться. Для этого в стране, помимо Вооруженных сил, мобилизованы более 4 млн граждан.

Сейчас население Венесуэлы оценивается примерно в 28,5-29 млн человек .

Ранее стало известно, что Трамп не поддержал Марию Мачадо в качестве лидера Венесуэлы.