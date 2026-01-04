Геолог прожил в подземной пещере два месяца и "изменил" течение времени

В 1962 году геолог Мишель Сиффр провел два месяца под землей в полной темноте, и результаты этого эксперимента привели к созданию новой отдельной области науки – человеческой хронобиологии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал IFScience, в течение 63 дней Сиффр жил на глубине 130 метров под землей, в ледяной пещере, лишенной естественного света и каких-либо устройств для измерения времени.

Температура была ниже нуля; влажность составляла 98%. У него не было связи с внешним миром.

"Мои ноги постоянно были мокрыми, а температура моего тела опускалась до 34°C", – вспоминал он позже.

В результате эксперимента оказалось, что у человеческого тела есть свои внутренние "часы", независимые от ритма Солнца.

"В моем восприятии времени произошло очень сильное нарушение", – рассказал он. – "Мое психологическое время сжалось в два раза".

Это было верно и в краткосрочной перспективе – в психологических тестах во время его пребывания под землей подсчет до 120 занимал у него пять минут, что в 2,5 раза медленнее внешнего времени, – и в долгосрочной перспективе.

"Я спустился в пещеру 16 июля и планировал закончить эксперимент 14 сентября", – вспоминал Сиффр. "Когда моя команда на поверхности сообщила мне, что этот день наконец настал, я подумал, что это только 20 августа. Я считал, что у меня еще есть месяц, чтобы провести в пещере".

Но наиболее очевидными были последствия для циркадного ритма Сиффра – он утратил связь с 24-часовым циклом Земли, перейдя к более длительному циклу сна и бодрствования.

Сначала его сутки увеличились с 24 до 24,5 часов, но 10 лет спустя, во второй период его пребывания в пещере, их продолжительность увеличилась до 48 часов.

Тридцать шесть часов непрерывного бодрствования сменялись двенадцатью часами сна. Он не мог отличить эти долгие дни от дней, длившихся всего двадцать четыре часа.

Ранее выяснилось, что раньше сутки на Земле длились всего 19 часов.