"Золото океана": ученые выяснили, что китовый "туалет" спасает морские миры
Как пишет Science Focus, многие слышали старую детскую шутку о том, что море стало соленым, потому что киты в него "ходят в туалет". С точки зрения химии это не более чем миф, но за ним скрывается потрясающая научная реальность.
Один только финвал (второй по величине вид китов после синего кита) может производить до 950 литров мочи в сутки. Никто еще не высчитал точный объем жидкости, который китообразные добавляют в "океанский коктейль", но морские биологи недавно выяснили: китовая моча критически важна для здоровья морей, так как она перемещает огромные массы питательных веществ из одного региона в другой.
Это происходит в основном благодаря миграционным маршрутам усатых китов. Они регулярно совершают длительные путешествия между теплыми и холодными водами. К примеру, самки горбатых китов сначала кормятся в заливе Аляска, а затем проплывают тысячи миль к Гавайскому архипелагу, чтобы произвести на свет потомство.
Дело в том, что новорожденные китята еще не имеют толстого слоя подкожного жира, поэтому им жизненно важно начинать жизнь в уютных теплых водах. В то же время лучшие места для пропитания самих китов – это богатые крилем холодные полярные моря.
Когда киты отправляются к местам размножения, они практически перестают есть и расходуют энергию, запасенную в жире. В результате питательные вещества, "накопленные" в северных широтах, выбрасываются вместе с мочой и фекалиями в других частях света.
Этот горизонтальный поток полезных элементов ученые называют Великим китовым конвейером. Роль мочи в этом процессе огромна. Исследование 2025 года показало, что серые, горбатые и гладкие киты ежегодно перевозят около 4 000 тонн азота.
В районе Гавайских островов мигрирующие киты примерно вдвое увеличивают количество питательных веществ, попадающих в мелководье. Эти вещества вызывают бурный рост фитопланктона. Фитопланктон насыщает энергией все морские пищевые цепи.
