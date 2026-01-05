"Золото океана": ученые выяснили, что китовый "туалет" спасает морские миры

Океан скрывает множество загадок, и большинство из них мы привыкли связывать с неизведанными глубинами, затонувшими кораблями или таинственными песнями китов, но реальность куда интереснее, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Science Focus, многие слышали старую детскую шутку о том, что море стало соленым, потому что киты в него "ходят в туалет". С точки зрения химии это не более чем миф, но за ним скрывается потрясающая научная реальность.

<br>

Один только финвал (второй по величине вид китов после синего кита) может производить до 950 литров мочи в сутки. Никто еще не высчитал точный объем жидкости, который китообразные добавляют в "океанский коктейль", но морские биологи недавно выяснили: китовая моча критически важна для здоровья морей, так как она перемещает огромные массы питательных веществ из одного региона в другой.

Это происходит в основном благодаря миграционным маршрутам усатых китов. Они регулярно совершают длительные путешествия между теплыми и холодными водами. К примеру, самки горбатых китов сначала кормятся в заливе Аляска, а затем проплывают тысячи миль к Гавайскому архипелагу, чтобы произвести на свет потомство.

Дело в том, что новорожденные китята еще не имеют толстого слоя подкожного жира, поэтому им жизненно важно начинать жизнь в уютных теплых водах. В то же время лучшие места для пропитания самих китов – это богатые крилем холодные полярные моря.

<br>

Когда киты отправляются к местам размножения, они практически перестают есть и расходуют энергию, запасенную в жире. В результате питательные вещества, "накопленные" в северных широтах, выбрасываются вместе с мочой и фекалиями в других частях света.

Этот горизонтальный поток полезных элементов ученые называют Великим китовым конвейером. Роль мочи в этом процессе огромна. Исследование 2025 года показало, что серые, горбатые и гладкие киты ежегодно перевозят около 4 000 тонн азота.

В районе Гавайских островов мигрирующие киты примерно вдвое увеличивают количество питательных веществ, попадающих в мелководье. Эти вещества вызывают бурный рост фитопланктона. Фитопланктон насыщает энергией все морские пищевые цепи.

Ранее мы сообщали о том, что в ключевой точке планеты формируется новый тип климата.