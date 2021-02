Kabelio запускает швейцарский пакет DTH на Eutelsat Hotbird

В список каналов оператора Kabelio входят швейцарские HD-каналы медиагрупп RTL Deutschland.

Kabelio, новый телевизионный спутниковый пакет для швейцарских домашних хозяйств, будет официально запущен на одном из спутников Eutelsat Hotbird (13 градусов восточной долготы) 15 октября 2020 года с участием как внутренних, так и международных каналов. Таких как ARD, ZDF, ORF, TF1, BBC и ITV. Пакет изначально рассчитан на индивидуальный приём со спутниковой антенны.

По информации broadbandtvnews.com, спутниковая платформа будет включать 34 телеканала в HD-качестве, многие из которых ранее не транслировались через спутник. Как следует из названия, Kabelio нацелен на домохозяйства без кабельного телевидения, позволяя им принимать каналы, распространяемые в швейцарских кабельных сетях, через спутниковую антенну. Пакет будет транслироваться в кодировке и недоступен для открытого просмотра.

В список каналов оператора Kabelio входят швейцарские HD-каналы медиагрупп RTL Deutschland (RTL Schweiz HD, RTLzwei Schweiz HD, VOX Schweiz HD) и ProSiebenSat.1 (ProSieben Schweiz HD, Sat.1 Schweiz HD, kabel eins Schweiz HD, Puls 8). Впервые на спутнике будут представлены все семь “внутренних” каналов, которыми управляет CH Media (3+, 4+, 5+, 6+, TV24, TV25, S1) и канал Tele Züri.

Семь каналов, которыми управляет швейцарская общественная вещательная компания SRG SSR (SRF1, SRFzwei, SRF Info, RTS 1, RTS 2, RSI 1, RSI 2), также включены в пакет, а также многие каналы из Германии, Австрии и Великобритании (ARD , ZDF, ORF I, ORF II, BBC One, BBC Two, ITV one). Пакет также включает французские каналы France 2, TF1 и M6, а также итальянский канал Canale 5.

Для приема пакета зрителям необходим модуль CI + от Kabelio, который работает без смарт-карты. Модуль, доступный в местных розничных и интернет-магазинах, предлагается за 59 швейцарских франков (55 евро) и включает 3-месячный бесплатный пробный просмотр. Впоследствии можно выбрать различные периоды доступа: 3 месяца за 49 швейцарских франков, 6 месяцев за 79 швейцарских франков или 12 месяцев за 149 швейцарских франков. Продление просмотра можно приобрести и активировать онлайн в личном кабинете на сайте www.kabelio.ch.

Параметры вещания пакета на спутнике: 11096 МГц, поляризация горизонтальная, SR 30000 FEC 3/4, DVB-S2/MPEG4, кодировка – Panaccess.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!