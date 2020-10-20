Новые музканалы One и Zwei Music Television улучшили качество вещания

Вещателем двух новых бесплатных музыкальных каналов на Hot Bird является немецкая группа Folx Network.

Запущенные 11 ноября этого года открытые музыкальные спутниковые каналы One Music Television и Zwei Music Television через два дня после своего дебюта на орбитальной позиции 13 градусов восточной долготы перешли на вещание в стандарте HD.

Несмотря на трансляцию в более высоком разрешении, некоторые музыкальные клипы в эфире имеют относительно низкое качество картинки. Вещателем двух новых бесплатных музыкальных каналов на Hot Bird является немецкая группа Folx Network.

Канал Folx Music Television также транслируется на той же частоте , но все еще в разрешении SD. Скорость передачи видео каналов One Music Television и Zwei Music Television составляет около 2,6 Мбит/с. Параметры вещания: 11075 МГц, поляризация вертикальная, SR 30000, 3/4; DVB-S2/8PSK, открыто

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!