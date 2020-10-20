Названы три открытых UHD-канала

Неизвестно как долго продолжится режим бесплатного вещания, поэтому у любителей спутникового телевидения есть отличный шанс протестировать своё оборудование для приёма новых каналов в 4K.

На спутнике Intelsat 10-02 (работает в позиции 1 градус западной долготы) начали вещание сразу три новых телеканала, которые транслируются в стандарте ультравысокой чёткости (UHD/4K).

И самое главное – они работают открыто. Неизвестно как долго продолжится режим бесплатного вещания, поэтому у любителей спутникового телевидения есть отличный шанс протестировать своё оборудование для приёма новых каналов в 4K.

Мультиплекс DVB-S2, на котором появились каналы, был запущен на спутнике Intelsat 10-02 в конце сентября текущего года. С момента начала работы на нём вещал только один канал – NASA UHD. Через месяц количество каналов в разрешении Ultra HD, состоящим из программ разных жанров, существенно увеличилось. Добавились сразу три новых телеканала и они транслируются в данный момент только на этой орбитальной позиции. Предлагаем с ними ознакомиться.

Канал WOW 4K посвящён экстремальным видам спорта.

4K Heritage – это познавательный телеканал, который показывает программы по по истории, археологии, научным открытиям и путешествиям по всему миру.

Для русскоязычных читателей нашего ресурса наиболее интересен румынский музыкальный телеканал Mooz 4K. Он посвящён танцевальной музыке. Данный телеканал имеет версию в HD-разрешении, которая входит в состав платных цифровых платформ, работающих на данной орбитальной позиции. Скорее всего, все новые 4K-каналы тоже будут работать только для абонентов коммерческих спутниковых операторов. Но на момент размещения статьи все каналы транслировались открыто.

Параметры вещания WOW 4K, 4K Heritage и Mooz 4K: спутник Intelsat 10-02, частота: 12,706 Мгц, поляризация: вертикальная, SR: 45000, FEC: 3/4, DVB-S2/HEVC.

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