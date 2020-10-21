SpaceX объявил расценки на услуги безлимитного интернета Starlink

Ближайшим прямым конкурентом Starlink в США является калифорнийская компания Viasat, которая предлагает сельским пользователям скорость до 50 Мбит/с примерно за 170 долларов в месяц.

Мы не знаем, кто первый раструбил по всему Рунету новость о “бесплатном” спутниковом интернете от Илона Маска. Зато теперь известно на что можно ориентироваться потенциальным пользователям данного сервиса в России и странах бывшего СССР. Разумеется, если будет возможность официально подключиться к данному способу выхода в глобальную сеть. Подробности о тарифах Starlink сообщило издание Advanced Television.

Услуга Starlink Илона Маска будет стоить абонентам из сельских районов США 99 долларов (84 евро) в месяц. Пользователи бета-теста также должны будут заплатить 499 долларов за наземный терминал, крепление для антенны и WiFi-роутер.

Эта цена кажется высокой, но для сельских, часто изолированных от мировой сети, потенциальных пользователей она может оказаться бесценной. По крайней мере, так утверждают авторы данной заметки.

Подробности ценообразования проекта были разосланы электронными письмами от Starlink потенциальным пользователям. Информация из них просочилась на канал деловых новостей CNBC. В них пользователи были предупреждены о том, что могут быть короткие периоды «полного отсутствия сервиса, но обычно “абоненты будут наслаждаться” скоростью от 50 до 150 Мбит/с с задержкой 20-40 мс. Также в электронной рассылке сообщается что обслуживание и скорость сервиса улучшатся в течение следующих нескольких месяцев по мере расширения парка спутников Starlink. Компания дополнительно сообщила, что к следующему лету задержка сигнала будет находиться в диапазоне 16-19 мс.

Хотя 99 долларов в месяц могут показаться дорогими по сравнению с пропускной способностью кабельного и других интернет-провайдеров в США, но если у клиента нет одного из этих поставщиков сигнала, то услуга может быть спасением и, по словам SpaceX, “лучше, чем ничего”.

Ближайшим прямым конкурентом Starlink в США является калифорнийская компания Viasat, которая предлагает сельским пользователям скорость до 50 Мбит/с примерно за 170 долларов в месяц.

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