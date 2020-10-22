Метровый эфирный диапазон меняет пользователей

Метровый эфирный диапазон после ухода из него подавляющего числа эфирных вещателей сейчас свободен.

В России грядёт очередной передел эфирных частот, которые стали свободны после перехода основных федеральных телеканалов на цифровой стандарт вещания. Освободившийся метровый диапазон решили отдать не на развитие регионального цифрового телевещания (потому что для него частот нет), а на интернет в школах и прочих объектах социального значения. Прежде чем задать вопрос: “Зачем?” давайте рассмотрим подробности данной темы.

Итак, по информации “Известий”, представители Российской Телевизионной и Радиовещательной Сети (РТРС) и основных эфирных каналов предложили отдать частотный диапазон 48,5–56,5 МГц и 76–84 МГц для подключения к интернету школ, пунктов полиции, избирательных участков, пожарных частей, территориальных органов Росгвардии, а также фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. Непонятно причём здесь телеканалы, которые относительно давно уже перешли в цифровые мультиплексы. Они транслируются в диапазоне дециметровых волн и к обсуждаемому диапазону отношения не имеют.

Что же касается РТРС, то её участие вполне понятно. Действительно, метровый эфирный диапазон после ухода из него подавляющего числа эфирных вещателей сейчас свободен. Возник вопрос как его задействовать? Упомянутые выше региональные телевещатели находятся сейчас под фактическим запретом и не могут рассматривать данный диапазон для перехода на цифровой стандарт. Но для интернета, как оказалось, место сразу же нашлось.

— Схема представляет собой организацию двунаправленной передачи данных по технологии LTE в диапазоне частот 48,5–84 МГц. Базовые станции сети цифрового телевещания становятся точками приема. С использованием этой инфраструктуры можно настроить подключение как через Wi-Fi, так и по проводным технологиям – сообщил первый заместитель генерального директора РТРС по управлению, эксплуатации и развитию сети Виктор Пинчук.

Какие плюсы и минусы у данной технологии? Из положительных моментов выделим дальность вещания, а из отрицательных – качество интернета будет посредственным. Особенно, если данной услугой будут пользоваться множество желающих выйти в сеть в школе или в каком-нибудь пункте полиции. Да и востребованность данной услуги в указанных местах не совсем понятна. Неужели, к примеру, в пожарной части никак нельзя больше пользоваться скоростным интернетом? Может быть речь идёт об удалённых пунктах, где действительно есть проблемы со связью? Об этом в материале “Известий” не указывается. Так же как и самый главный вопрос: во сколько этот сервис обойдётся федеральному бюджету?

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