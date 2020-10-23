Как в Украине помогают региональным ТВ перейти на цифру

Многие локальные эфирные телеканалы Украины переход на цифровое вещание точно переживут.

В наших материалах мы неоднократно поднимали тему перехода российских региональных телеканалов на цифровое эфирное вещание. По факту, максимум, чего на данный момент удалось добиться в РФ – это пятичасовых врезок локальных каналов т.н. “21-ой кнопки” в эфир “Общественного Телевидения России”.

Все остальные попытки получить возможность перехода на эфирную “цифру” для региональных телеканалов закончились неудачей. В связи с чем они начали повсеместно прекращать вещание в различных регионах. Регулятор в лице заместителя министра Минкомсвязи (сейчас – Минцифры) Алексея Волина объяснял негласный запрет перехода на DVB-T2 для “регионалов” тем, что нет свободных частот и “в этом нет никакой экономики”.

А вот на Украине Нацсовет по телевидению и радиовещанию наоборот отчитался о реальной помощи украинским локальным телеканалам – для них создано уже 44 позиции в мультиплексах по всей стране. А если быть точнее, то уже в 17 областях Украины региональное ТВ получило свои частотные каналы для вещания в цифровом стандарте.

По официальной информации Нацсовета, из-за введения карантина в связи с пандемией COVID-19 регулятор не имеет возможности проводить конкурсы на вещание. В то же время актуальным остался вопрос перехода местных телевизионных каналов, которые до сих пор используют аналоговый способ трансляции, на “цифру”. Решение Национального совета позволило компаниям – как вещателям, так и операторам коммуникаций – провести техническую разработку частот каналов вещания.

По словам члена Национального совета Александра Ильяшенко, “это делается для того, чтобы не терять времени”. В дальнейшем операторы телекоммуникаций должны проинформировать Национальный совет о готовности каналов к внедрению цифрового вещания для проведения их окончательного лицензирования.

Откуда в украинском эфире нашлись частоты для “регионалов” и почему в российских реалиях для подобных телеканалов частот не нашлось до сих пор – это тема отдельного материала. А пока мы констатируем что, судя по всему, многие локальные эфирные телеканалы Украины переход на цифровое вещание точно переживут.

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