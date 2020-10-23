RAI откажется от одного транспондера на Hot Bird

Все каналы, которые находятся на указанной частоте будут распределены по другим транспондерам спутниковой группировки, которые принадлежат телекомпании.

В ближайшие дни итальянский общественный вещатель RAI прекратит трансляцию своих телеканалов в MPEG-2 на частоте 11804 Мгц.

Здесь работают несколько тематических каналов RAI, в том числе спортивный, образовательный и канал итальянского парламента. Все каналы, которые находятся на указанной частоте будут распределены по другим транспондерам спутниковой группировки, которые принадлежат телекомпании.

Практически все каналы с частоты 11804 Мгц появятся на транспондере №124 (частота 10992 МГц V, SR: 27500, FEC: 2/3; DVB-S/QPSK), и только один канал – “Uninettuno University TV” перейдёт на транспондер № 125 (частота 11.013 МГц, H, SR: 29900, FEC: 3/4; DVB-S2/8PSK), где также будут вещать региональные версии канала “Rai 3” (TGR).

Кроме того, несколько каналов в стандарте HD будут распределены между транспондерами № 125 (11,013 МГц, H, SR: 29900, FEC: 3/4; DVB-S2/8PSK) и 52 (11,766 МГц, V, SR: 29900, FEC: 3/4; DVB-S2/8PSK). Подробный список каналов и их частоты с пятницы, 18 декабря, расположен на следующем рисунке:

Таким образом, на позиции 13 градусов восточной долготы на один транспондер, где осуществляется вещание в MPEG-2, станет меньше. Какой провайдер может занять освободившуюся ёмкость на спутнике не сообщается.

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