Как выбрать телевизор и не переплатить

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Рассказываем, на что обратить внимание при покупке нового телевизора, чтобы не платить за него до конца жизни.
Размер вашего будущего телевизора зависит от места, которое вы можете выделить под ТВ, и количества денег, которые вы готовы потратить. Здесь работает очевидное правило: чем больше диагональ — тем дороже телевизор.
Для кухни подойдет небольшая модель диагональю до 32 дюймов. Такой телевизор не займет собой половину стены, впишется в любой кухонный интерьер и не будет сильно отвлекать от еды.
Для спальни можно выбрать аппарат до 42 дюймов. Конечно, вам никто не запрещает превратить свою комнату в кинозал, но обычно в спальне не так много места для большого ТВ.
В гостиную можно поставить большой телевизор, за которым будет удобно собираться всей семьей. Подойдут модели от 42 дюймов и выше. Максимальный размер устройства зависит только от вашей любви к кино и финансовых возможностей. Однако мы советуем учитывать расстояние, с которого вы будете смотреть телевизор: оно должно быть как минимум в полтора раза больше, чем диагональ устройства. Проще говоря — вплотную к огромному экрану сидеть не стоит.
Разрешение экрана
Старые и бюджетные модели используют скромное HD (1280×720). Такое разрешение приемлемо только для небольших «кухонных» телевизоров и просмотра ТВ-передач.
Большинство современных ТВ имеют разрешение Full HD (1920×1080) — золотая середина для просмотра фильмов на DVD, игр на консолях и ТВ-эфира. Эти устройства не такие дорогие, как 4К, но все еще актуальны: контента в Full HD много и он неплохо выглядит даже на больших экранах диагональю до 50 дюймов.
Если вы трепетно относитесь к качеству картинки и используете, в основном, платный лицензионный контент, берите телевизор с 4К UHD (3840×2160). Сегодня это самое большое разрешение, которое может найти массовый потребитель. Высокая четкость, контрастность и красивое изображение — все это про 4К. Однако такие модели будут гораздо дороже ТВ с Full HD и потребуют подходящего контента: фильмов на Blu-Ray, крутых игр и платных каналов.
Недавно представили 8К-модели. Присматриваться к ним пока еще рано, но уже можно почитать о новых телевизорах.
Тип матрицы
Современные телевизоры могут использовать LED, OLED или QLED матрицу. Самые популярные и недорогие модели оснащены жидкокристаллической матрицей со светодиодной подсветкой (ЖК LED). Это легкие телевизоры с тонким экраном, долгим сроком работы и — немаловажный фактор — низкой ценой.
В 2013 году появились OLED-телевизоры. В отличие от ЖК-дисплеев, в них используют органические светодиоды, которым не нужна отдельная подсветка. У таких экранов высокая яркость и большие углы обзора, они могут отображать настоящий черный цвет и отличаются минимальным временем отклика в 1 мс. Поскольку каждый из пикселей может быть «абсолютно черным» (то есть не иметь паразитной засветки от соседних), цвета на экране выглядят более яркими. Мы часто тестируем OLED-телевизоры, читайте последние обзоры LG OLED 55C8 и Philips 65OLED873.
Одна из последних разработок – Nano Cell у LG и QLED у Samsung. Такие дисплеи основаны на кристаллах Quantum Dot — «квантовых точках». У QLED панелей самый большой цветовой охват и, соответственно, цена.
Взглянув на телевизор, скорее всего вы не определите «на глаз», какой у него тип матрицы. Но если поставить рядом ЖК-дисплей и QLED — вы точно заметите разницу. Выбирайте телевизор по своим ощущениям, сравнив несколько разных моделей, и не поддавайтесь на уговоры, что «QLED в сто раз лучше OLED». Лучше, но человеческий глаз не увидит сильной разницы, в отличие от кошелька.
Технологии улучшения изображения
В описании многих телевизоров можно увидеть поддержку стандарта HDR: например HDR10/10+ или HDR Dolby Vision. Это технологии улучшения изображения, которые делают картинку на экране более четкой, яркой и красочной за счет сложных программных алгоритмов. Подробно о разных стандартах HDR мы рассказывали здесь.
Если вы смотрите только ТВ-передачи по федеральным каналам, разница между «обычным» изображением и улучшенным HDR будет слабо заметна. Разве что Басков покажется еще моложе. Максимальный же эффект вы ощутите от контента, который поддерживает технологию HDR — то есть, проще говоря, в который «зашиты» данные об идеальном отображении той или иной сцены. В любом случае наличие HDR будет неоспоримым плюсом для вашего телевизора.
Звук
Телевизоры сейчас стараются сделать как можно тоньше, чтобы они висели на стене и были похожи на картину, а еще лучше — на обои. И разместить в таком устройстве приличные динамики пока физически невозможно. Поэтому у вас два выхода — быстрать не самый плоский телевизор «на ножках» со встроенной аудиосистемой или ультратонкий ТВ, которому понадобится внешний саундбар или набор колонок. Топовые модели в принципе продаются с отдельным саундбаром — можно считать, что это уже тренд.
Однако можно найти «и тонкий, и громкий» телевизор, например, Samsung UE55NU8000U с поддержкой Dolby Digital и встроенным сабвуфером. На стену его не повесишь, но и на дополнительную акустику можно не раскошеливаться.
Частота обновления кадров
От этой характеристики зависит скорость обновления картинки и ее целостность в динамических сценах. У большинства телевизоров может быть частота от 50 до 240 Гц, и чем больше, тем лучше. Золотой стандарт — 60 Гц. Но для просмотра спортивных трансляций и гейминга стоит смотреть в сторону устройств со скоростью от 100 Гц и выше.
3D
Собираетесь ли вы смотреть фильмы в 3D? Если нет, можете смело переходить к следующему разделу статьи. На всякий случай расскажем, что в телевизорах применяют пассивную (поляризационную) и активную (затворную) технологии 3D. В первом случае вам понадобятся «одноразовые» пластиковые очки на подобие тех, что выдают в кинотеатрах. Во втором — специальные очки с ЖК-затворами. Трехмерный контент лучше выглядит на телевизоре с активным 3D, но и стоит такое устройство заметно дороже.
Изогнутый экран
Практическая ценность у изогнутых телевизоров небольшая — эффект полного погружения вы почувствуете, если захотите, но смотреть на такой экран сбоку будет некомфортно. Лучше оставить изогнутость игровым мониторам — в гейминге такой дисплей куда полезней.
Smart TV
«Умное ТВ» позволит воспроизводить музыку и кино из интернета, скачивать приложения и подключать к телевизору гаджеты. Выбирать, нужна ли вам функция Smart TV, не придется — сегодня она есть у 9 из 10 телевизоров, даже бюджетных. Другое дело, в каком виде Smart TV предлагает производитель: webOS, Android, Tizen, Amazon, Linux… У каждой системы свои особенности — большой магазин приложений, собственный онлайн-кинотеатр или встроенный голосовой помощник.
Если вы настроены решительно против Smart TV и считаете, что лишние приложения вам не нужны, позвольте вас переубедить. Отказавшись от «умного ТВ» вы не сэкономите (только если не покупаете старую б/у модель), и в итоге приобретете менее функциональное устройство за те же деньги. Так что Smart TV быть.
Интерфейсы
Если собираетесь подключать к телевизору игровую приставку (или несколько) и внешнюю акустику, убедитесь, что у него достаточно разъемов для всей вашей периферии. В идеале — несколько HDMI (HDMI 2.0 для 4К), DVI, USB и аудио выходы для звуковой системы. Расположение портов тоже важно, но с эстетической точки зрения — торчащие со всех сторон провода будет сложно спрятать. Не лишним будет и наличие Wi-Fi для беспроводного подключения.
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