Как определить оптимальное расстояние до телевизора

Все зависит от размера экрана, разрешения телевизора и планировки вашей комнаты.

Чтобы картинка на экране телевизора выглядела наилучшим образом, расстояние до ТВ должно соответствовать его размеру. Добиться этого не всегда просто: если вы будете сидеть от телевизора слишком далеко, то увидите сравнительно маленькое изображение, на котором пропадут мелкие детали.

И наоборот, если придвинетесь к телевизору слишком близко, отдельные ряды пикселей станут заметны и будут мешать, а изображение перестанет быть однородным. Таким образом, в идеальном случае вы должны сидеть от телевизора на таком расстоянии, на котором перестаете различать отдельные пиксели.

При определении верного расстояния до экрана самым важным фактором является размер одного пикселя (а вместе с тем и диагональ ТВ-устройства) и восприимчивость ваших глаз: чем больше пиксели и чем лучше ваше зрение, тем дальше от экрана вы должны сидеть.

Кроме того, большинство людей испытывают дискомфорт, если на экране отображаются тонкие структуры, которые не гармонируют со строчным растром телевизора. Этот эффект воспринимается как мерцание строк. Если расстояние до телевизора соответствует чисто математическим вычислениям на основе размеров пикселей и зрения, то устранить мерцание, как правило, помогает отдаление от экрана еще приблизительно на 30 процентов.

Последним по очереди, но не по значению, вы должны учесть, что выясненное расстояние «телевизор-диван» справедливо для устройств с Full-HD. При просмотре ТВ со стандартным разрешением SD надо отодвинуться от экрана еще дальше из-за недостаточной резкости контента. А при просмотре 4К-телевизора, наоборот, можно расположиться поближе.

Учитывая все факторы, приводим пример для человека с нормальным зрением: при телевизоре с 55-дюймовой диагональю и разрешением Full-HD идеальным расстоянием является приблизительно 2 метра 18 сантиметров.

Разумеется, вам следует держать в голове и тот факт, что в магазинах ТВ презентуются при совершенно иных условиях освещения, нежели в вашем доме, поэтому визуальные впечатления от изображения на экране могут немного отличаться.

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