Украина попрощалась с аналогом и встречает DTH

В сентябре 2018 года аналог все-таки отключили по всей территории Украины, за исключением приграничных зон.

2018 год украинского телекомрынка прошел под знаком отключения аналогового вещания. Согласно условиям Женевской конвенции, таким годом должен был стать 2015-й, но отключения не произошло, и началась череда переносов, вскоре ставших привычными.

Неизвестно, сколько лет бы еще откладывали полный переход на цифру, но в апреле 2018-го президент Петр Порошенко подписал указ, обязующий в кратчайшие сроки отключить аналог. В течение следующих нескольких месяцев продолжалась борьба между сторонниками отключения (StarLightMedia, "Медиа группа Украина", "Зеонбуд") и его противниками ("Интер Медиа Груп", "1+1 Медиа", "Концерн КРРТ"). В сентябре 2018 года аналог все-таки отключили по всей территории Украины, за исключением приграничных зон (также осталось право вещать в аналоге у региональных каналов).

Платный пакет "Зеонбуда"

Это событие стало толчком для других тектонических изменений на рынке и еще одним важным этапом развития платного ТВ. Не прошло и пары месяцев, как оператор-монополист цифрового ТВ "Зеонбуд" заговорил о дополнительном платном пакете каналов. Напомним, это та самая компания с загадочной историей и непрозрачной собственностью, которая выиграла тендер (тоже не очень прозрачный) на постройку цифровых мультиплексов. "Зеонбуд" обязан транслировать бесплатно 32 канала, а оставшиеся частоты он хочет использовать для платного пакета. Национальный совет по ТВ и РВ не стал возражать и внес поправки в план развития телерадиоинформационного пространства, теперь слово за министерством юстиции. Тем временем вокруг возможного запуска платного цифрового пакета разгораются жаркие дискуссии. В первую очередь бросаются в глаза две вещи. Во-первых, вряд ли "Зеонбуду" удастся существенно заработать, ведь аудитория оператора – зритель соцпакета, не готовый и не привыкший платить за ТВ, а конкурировать контентом и сервисами со спутником, кабельным ТВ или ОТТ не выйдет. Во-вторых, что точно выйдет у "Зеонбуда", так это стать абсолютным дискаунтером рынка. А провайдеры, кажется, только созрели для того, чтобы отказаться от традиционной стратегии – демпинга, повысить ARPU и конкурировать с помощью маркетинговых методов. Благодаря преференциям от государства "Зеонбуду" удастся предоставить аналогичный пакет каналов по цене чуть ли не вдвое меньшей, чем остальным провайдерам. Тут возникает ряд рыночных и юридических противоречий, на которые указывают всполошившиеся конкуренты. Открытым остается вопрос бенефициаров компании-монополиста цифрового ТВ. Долгое время они были неизвестны, после давления со стороны нацсовета "Зеонбуд" нехотя назвал никому неизвестные имена трех киприотов и одного гражданина Великобритании, и регулятор принял эту информацию. Тем временем был зарегистрирован законопроект о прозрачности собственности провайдера, согласно которому его собственниками могут быть только граждане Украины. Законопроект пока на рассмотрении. Запустит ли "Зеонбуд"платный пакет? Если да, то как он повлияет на рынок? Пожалуй, это сейчас самые злободневные вопросы для украинских провайдеров и телеканалов.

Если 2018-й стал годом отключения аналога, то 2019-й грозится стать годом кодирования телеканалов основных медиагрупп на спутнике. Давно обещанное событие должно произойти в мае 2019 года. Медиагруппы завозят ресиверы, идет процесс подготовки информкампании, топ-менеджеры холдингов подтверждают, что кодирование обязательно состоится. C 12 декабря приставки, произведенные компанией STRONG, можно было приобрести в украинских онлайн и офлайн магазинах и у спутниковых операторов. Рекомендованная цена на них – 1099 гривен (примерно $40).

Ярослав Пахольчук, "1+1 Media", на конференции TIM, проходившей в октябре, рассказал о встрече с "Зеонбудом"и предположил, что если все необходимые юридические вопросы будут улажены, то их транспортный сигнал (технический спутниковый сигнал формата Multistream (DVB-S2 T2-MI) весной тоже будет закодирован. Пахольчук считает, что аудитория спутника готова платить за контент. "1+1 Медиа"представила следующие прогнозы: от 2 до 2,5 млн зрителей FTA перейдут в платный сегмент. Из них 800 тысяч станут абонентами DTH, а оставшиеся 1,5 млн – IPTV, OTT и кабеля.

Платное спутниковое ТВ по разным причинам никогда не приживалось на рынке Украины, и есть все шансы на то, что кодирование изменит эту ситуацию. С другой стороны, платный пакет цифрового ТВ от "Зеонбуда", если он появится, в первую очередь ударит демпингом как раз по аудитории DTH.

Законодательное регулирование телевещания

Если в 2014-м, 2015-м и иногда даже в 2016 году много говорили о запрете российских каналов, то теперь эта тема практически не поднимается, рынок принял новые условия и развивается дальше. В списке иностранных программ, который соответствует условиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины, то есть разрешенных к ретрансляции на Украине, осталось четыре канала, зарегистрированных в РФ. Три из них – "Зоопарк", "Топшоп ТВ"и "Теле 9"– были внесены в список еще в 2009–2010 годах, и им удалось не войти в конфликт с украинским законодательством и избежать запрета. Телеканал "Еврокино", транслирующий преимущественно европейские фильмы, внесен в список в 2016 году. Что касается языка вещания, многие иностранные каналы транслируют на Украине русскоязычную версию, указывая при этом как страну регистрации одну из стран Европы.

Что касается украинских каналов, для них 13 октября вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации", согласно которому передачи, фильмы и новости на украинском языке должны составлять не менее 75% от общей продолжительности передач и фильмов в каждом из промежутков времени между 07.00 и 18.00, а также между 18.00 и 22.00.

Мониторинг основных украинских каналов с 15 октября по 25 ноября показал следующие результаты: "ТРК Украина" заполняет свой эфир русским на 23%, ICTV – на 21%, "Интер" – на 18%, СТБ – на 12%, "1+1" – на 11%, "Новый канал" – на 8%. Здесь перечислены самые популярные каналы среди украинских зрителей. Введение квот сопровождается определенными неудобствами для телеканалов, им необходимо переориентировать производство и систему закупок контента, но это, скорее, временные сложности, с которыми каналы справляются. Например, Татьяна Данилюк, "Новый канал" (StarLightMedia), говорит, что 100% ведущих уже перешли на украинский язык, несколько сложнее с производством сериалов, ведь раньше оно было ориентировано на российский рынок, поэтому на изменения уйдет около 2–3 лет.

Развитие собственного кинопроизводства

Позитивным для украинского рынка результатом стало развитие собственного кинопроизводства. С каждым годом число украинских фильмов увеличивается, в 2018 году выходило в среднем уже по три ленты каждый месяц. Кассовые сборы достигают все новых рекордов: лидером проката 2018-го стала "Бешеная свадьба"(почти $2 млн), на втором месте мультфильм "Украденная принцесса"(почти $1,4 млн), который с успехом прошел не только на родине, но и в Румынии, Турции, Израиле и других странах.

2018 год принес на украинский рынок много стремительных изменений, 2019-й обещает быть не менее насыщенным и продуктивным. Среди ближайших прогнозов – кодирование на спутнике, рост ARPU для провайдеров, развитие украинского производства.

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