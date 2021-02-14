"Жетысу" подписал себе защитника из Беларуси за 150 тысяч евро

Последним клубом был брестский "Рух".

30-летний белорусский защитник Илья Колпачук пополнил талдыкорганский "Жетысу", передает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

Как сообщает корреспондент KazFootball.kz, трансферная стоимость белорусского защитника оценивается в 150 тысяч евро.

Воспитанник березовской ДЮСШ Илья Колпачук начал свою карьеру в 2010 году в составе брестского "Динамо". Также выступал за пинскую "Волну", "Гомель", "Гранит" и "Городею".

В 2017-2018 годах выступал за литовские "Атлантас" и "Жальгирис". Последним клубом был брестский "Рух".

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