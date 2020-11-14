Как используют 360-видео на ТВ

Видео 360 — это прорыв в технологии VR.

Растущая во всем мире популярность гарнитур виртуальной реальности обеспечила появление нового направления в телевизионной журналистике. О поддержке панорамного видео 360 градусов заявили не только крупнейшие соцсети, но и ведущие телеканалы мира.

Интерес телеканалов к рынку панорамного видео подогревают растущие продажи гарнитур виртуальной реальности, которых, по данным Super Data, в 2016 году всего в мире было реализовано 6,3 млн (учитывались все версии подобных устройств). Большую часть из них составили гарнитуры Samsung Gear VR, которых за год было реализовано 4,5 млн, цена на нее составляет в среднем 100-120 долларов. Устройство представляет собой шлем, при этом в качестве экрана используется смартфон (Galaxy Note7, Note5, Galaxy S7 и др.). Конструкцией предусмотрены специальные линзы, через которые пользователь смотрит на экран телефона. Именно шлемы с использованием смартфона в качестве экрана будут определять развитие VR в ближайшие годы, считает технический директор SPB TV Николай Красько.

В конце прошлого года сразу несколько телеканалов и медиакомпаний заявили о запуске новых проектов для поддержки формата 360 градусов: CBS News, Euronews, Guardian. Так или иначе VR-технологии уже используют практически все крупные зарубежные телеканалы. Репортажи в новом формате уже можно посмотреть на ресурсах The New York Times, ABC News, NBC и National Geographic.

По сути это эксперимент, корпорации только начали осваивать перспективный формат, который, как предполагается, привлечет на ТВ новую молодежную аудиторию. Пока журналисты разбираются как работать в новом для себя жанре, маркетологи стараются добиться популярности VR-гаджетов. С этой целью некоторые компании запустили промо-акции с бесплатной раздачей очков для виртуальной реальности. Самый известный пример – газета The New York Times, которая совместно с Google бесплатно распространила среди своих подписчиков более 1,3 миллиона очков Cardboard.

Одним из первых зрелищных сюжетов в формате 360-градусного видео стал прямой эфир журналиста Александра Марквардта (телекомпания ABC News) из сирийского города Дамаск. Для съемок использовалось 16 камер, что позволило добиться эффекта погружения. Зрители получили возможность прогуляться вместе с Марквардтом по древнему городу, меняя ракурс съемки на ходу.

В России с новым форматом жанре новости экспериментируют «Дождь» и международный телеканал RT, который наиболее активен на отечественном рынке в этом направлении. С помощью панорамной камеры ведутся новостные трансляции из московской студии телеканала и различные сюжеты, которые транслируются в соцсети Facebook и на Youtube. Кроме того, RT запустил собственное приложение для просмотра панорамного видео — RT360, доступное в Google Play и AppStore.

По словам руководителя отдела развития и продвижения панорамного видеоконтента RT Светланы Климкиной, за последние полгода ситуация с популярностью нового формата значительно изменилась, количество просмотров растет. «Зритель получил возможность посмотреть туда, куда у него раньше не было доступа, посмотреть что происходит за оператором. Когда мы только начинали работать с 360 несколько лет назад, мы делали только новости, но мы пошли дальше и сейчас готовим сериалы и документальные фильмы. Уже сейчас очевидно, что перспективными сферами для производства видео 360 являются туризм, культура, спорт и многое другое».

Среди не новостного контента особой популярностью пользуются трансляции со спортивных мероприятий. В прошлом году канал Viasat Ultra HD с успехом показал в прямом эфире летние Олимпийские игры в формате 360-градусного видео. Зрителям показали церемонию открытия и закрытия, соревнования по пляжному волейболу, боксу, баскетболу среди мужчин и другие ключевые события. Для просмотра требовался шлем виртуальной реальности Samsung Gear VR и любой смартфон с установленным приложением Viasat Sport 360.

Виртуальная реальность позволяет перенести зрителя в места, в которые обычный человек вряд ли когда-нибудь попадет. Это может быть вершина Эвереста или борт космического корабля. Подобные ролики в формате 360 способны привлечь массового зрителя и этим уже пользуются NASA TV и тот же RT, который в конце прошлого года опубликовал видео, снятое на борту международной космической станции.

Панорамное видео также востребовано в развлекательном жанре, в частности «Первый канал» в начале года протестировал новый формат на шоу «Голос.Дети». Съемка проводилась с двух точек: между сценой и судьями, и правым кулуарным флангом. Выбрать угол обзора можно было с помощью касания экрана или поворота устройства в разные стороны, при этом в настройках плеера доступно качество изображения 4К. «Панорамное видео дает возможность рассмотреть каждую точку пространства, видеть происходящее на сцене, рассматривать наставников, наблюдать за реакцией зрителей и даже подсмотреть, как работают операторы и как устроен закадровый мир проекта», — сообщается на сайте «Первого канала».

Видео 360 — это прорыв в технологии VR, считает исполнительный директор Ассоциации дополненной и виртуальной реальности Екатерина Филатова. «Результат роста и развития данной технологии мы увидим через несколько лет. Российский рынок развивается не настолько динамично как в США и Японии и Китае. Но за год количество компаний, занимающихся виртуальной реальностью увеличилось в 3 раза и уровень проектов существенно вырос».

Технология виртуальной реальности будет развиваться пропорционально проникновению широкополосного интернета, говорит основатель и генеральный директор студии Chingis Владимир Деген. 97% процентов россиян будут иметь доступ к интернету и соответственно к VR-контенту. «Будут ли технологии виртуальной реальности внедряться в стандартные системы телевещания — пока это большой вопрос, для этого потребуется перестройка оборудования и специалисты, способные работать с новым форматом. Сейчас их очень мало, но они уже начинают появляться, у молодых людей есть интерес. Главное, что приходит осознание, что VR — это будущее, и к этому ТВ-индустрия должна быть готова».

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!