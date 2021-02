Мировые медиагиганты: Swisscom

Swisscom вполне можно считать ярким примером настоящей швейцарской компании.

Швейцарский оператор Swisscom AG также входит в список наиболее больших и влиятельных телекоммуникационных компаний. По состоянию на конец 2014 года в компании Swisscom значилось около 21 000 сотрудников, а годовой оборот составлял около 12 млрд швейцарских франков. Как и все швейцарское, Swisscom обладает повышенными качествами надежности и "безопасности" для инвесторов. В списке ста наиболее устойчивых корпораций оператор умудрился занять 20-ую строчку. Swisscom вполне можно считать ярким примером настоящей швейцарской компании. Такой, какой мы ее себе представляем. С педантичными сотрудниками, экологически чистой инфраструктурой и европейской неторопливостью. Что может пошатнуть это вековое спокойствие? Давайте разбираться. История

Первая телеграфная линия в Швейцарии появилась в 1852 году и соединяла города Санкт-Галлен и Цюрих. Эту дату принято считать отправной точкой развития телекоммуникаций в Швейцарии. Телефон же в этой альпийской стране появился лишь спустя двадцать лет после того, как его изобрел Александр Белл в 1876 году. Но зато сразу после появления, в 1896 году, телефонные линии мгновенно распространились по всем швейцарским кантонам. Первая же телекоммуникационная служба Швейцарии, вышедшая, как это часто бывает, из-под крыла государственного Почтамта, появилась одновременно с телеграфной линией. Служба получила название PTT (Post, Telegraph, Telephone) и занималась разработкой, продвижением, развитием и внедрением в массы вышеуказанных продуктов. Стоит отметить, что делала это РТТ очень успешно. Такой работе можно только позавидовать. Телефония как услуга набирала популярность. В 1917 году в Цюрихе был установлен первый полуавтоматический коммутатор. Количество абонентов росло довольно быстро. К 1948 году их насчитывалось 500 000 по всей стране. А через десять лет поклонников удаленной связи стало в два раза больше, то есть миллион. Правительство страны вкладывало деньги в развитие отрасли. Результатом этого стал тот факт, что в 1959 году Швейцария стала первой странной, которая полностью перешла на автоматические телефонные коммутаторы. В 1962 году Швейцария запустила в космос первый телекоммуникационный спутник Telstar. Однако первая наземная спутниковая станция появилась лишь спустя двенадцать лет в кантоне Валлис. В 1975 году была запущена первая мобильная телефонная сеть. Этот сервис был назван Nationales Autotelefonnetz (NATEL) или National Car Phone Network.Сервис действительно позволял принимать и делать звонки из транспортного средства. Первый же волоконно-оптический кабель был проложен между Берном и Невшателе десять лет спустя, в 1985 году. Появление Swisscom

Государственная компания РТТ была приватизирована. Это произошло в несколько этапов, начиная с 1988 года. РРТ окончательно стал открытым акционерным обществом с особым правовым статусом в октябре 1998 года. Тем не менее, государство сохранило за собой 51% предприятия. Тогда же и появился бренд Swisscom. Однако либеральные реформы взяли свое. В 2006 году Федеральный Совет предложил парламенту страны срочно избавиться от доли акций в таком стратегически важном предприятии, как Swisscom. Однако правительству хватило мудрости не слушать тех, у кого руки так и чешутся что-нибудь приватизировать. Продать не получилось, а вот реорганизовать структуру оператора вышло. В результате переосмысления архитектуры компании были распущены дивизионы Fixnet, Mobile и Solutions. Их заменили подразделения Swisscom Switzerland, Fastweb и Swisscom participations. Структура

Swisscom Switzerland в свою очередь включает в себя подразделения Residential Customers, Small and Medium-Sized Enterprises, Enterprise Customers, Wholesale and IT и Network & Innovation. Также сюда входит Swisscom Network & IT builds, отвечающая за фиксированную и мобильную телефонию, и обслуживающая национальную телекоммуникационную инфраструктуру. В первом полугодии 2007 года компания Swisscom приобрела мажоритарную долю в итальянской компании FastWeb, которая в настоящее время управляет второй по величине сетью в Италии. Сумма сделки составила 4,2 млрд евро. Swisscom participations — одна из самых важных частей "Свисскома". Это дивизион охватывает сразу пять направлений, за каждое из которых в свою очередь отвечает определенное подразделение Swisscom participations. Swisscom Broadcast занимается вопросами телевещания, Cablex отвечает за строительство и эксплуатацию сетей. Swisscom Real Estate Ltd. отвечает за недвижимость, туризм и автопарк. Биллинг организовывает Billag, Alphapay и Medipa Abrechnungskasse. За мобильные решения отвечают Minick Holding и Sicap. Кроме того, в Swisscom входит крупная транспортная компания International Carrier Services и Internet of Things (IoT), занимающиеся постройкой LPWAN-сетей. SHS

Также можно выделить Swisscom Hospitality Services (SHS) — дивизион, обслуживающий исключительно отели и некоторые другие элементы туристического бизнеса. Клиентами SHS являются такие крупные сети как Hyatt, Rezidor, IHG, Marriott, Hilton Worldwide, Accor, Mandarin Oriental и другие крупнейшие сети. SHS — это самый настоящий нишевый гигант, появившийся в нужном месте в нужное время. SHS также имеет свои подразделения. Например, Swisscom Eurospot специализируется на продаже сверхскоростного доступа к сети интернет в отелях повышенного комфорта. Тем не менее, растущее ценовое давление и конкуренция вынудила Swisscom Hospitality Services пойти на существенное расширение перечня предоставляемых услуг. Сегодня в рацион SHS входят привычные: IP-телефония, Hotel TV, а также интегрированные в каждый номер планшеты, облегчающие постояльцам доступ к инфраструктуре отелей. В 2012 году SHS представила новый сервис — Managed Network Services, предоставляющий услуги в сфере управления отелями и персоналом. Тем не менее, даже эти новаторские идеи не смогли уберечь Swisscom Hospitality Services от продажи. Актив приобрела шведская компания Hoist Group, специализирующаяся на гостиничном бизнесе. Сделка состоялась в июне 2015 года. Ложка дегтя

Как таковых, скелетов, выпавших из шкафа Swisscom, практически нет. Компания идет ровно, без скандалов. Легко преодолевает внешние экономические трудности и не имеет своих, внутренних. Единственным скелетом можно считать Карстена Шлотера. Он возглавлял Swisscom с 2006 года, а в 2013 был найден мертвым в своем доме на юге Германии. По версии следствия, Шлотер наложил на себя руки. До этого глава швейцарского оператора лишь раз привлек внимание мировых медиа. Когда высказался против нашумевшей "инициативы 1:12″, которая определяет допустимой интервал между величиной зарплат менеджеров высшего звена и рядовых сотрудников. То есть, суть проекта заключается в том, чтобы ограничить зарплату топ-менеджеров, привязав её к зарплате самого низкооплачиваемого работника компании. Тогда глава Swisscom заявил: "Когда зарплата в принципе справедлива? Справедливо ли, что швейцарец зарабатывает в сто раз больше, чем, скажем, индиец, который выполняет ту же работу?" Это единственные "внутренние" событие в Swisscom, которое хоть как-то всколыхнуло рынок акций. В остальном, как мы говорили и раньше, альпийское спокойствие. Телевидение

Цифровое телевидение появилось в Швейцарии с подачи Swisscom’a в 2006 году. Подписчики оператора могли принимать до 100 телеканалов и до 70 радиостанций по IP-протоколу. И всего за 29 швейцарских франков в месяц. Довольно демократично, учитывая, что стоимость базового пакета телеканалов сегодня во многих странах примерно такая же. В то же время появился и VOD-сервис. Swisscom снова оказался впереди планеты всей, став одним из первых в мире операторов, осуществивших запуск IPTV на коммерческой основе. Аналитики утверждали, что такое рвение со стороны Swisscom’a прежде всего связано с острой конкуренцией швейцарского бренда с кабельным оператором Cablecom. В общей сложности Swisscom вложил 600 млн швейцарских франков в создание сети VDSL, а также затратил около 10 млн франков на приложения Bluewin TV, которое поначалу было доступно лишь в комплексе с другими услугами оператора. Разработка приложения проходила со скрипом. Поначалу пользователи Bluewin TV сталкивались с рядом проблем: переключение между программами занимало несколько секунд, а также возникало расхождение в синхронизации изображения и звука. Столь значительные проблемы откровенно раздражали пользователей. Сегодня IPTV-платформа оператора видоизменилась и носит название Swisscom TV. Любопытно, но долгое время в списке телеканалов IPTV от " Свисскома" значилось очень мало музыкальных каналов. Они появились в Swisscom TV лишь в 2014 году, в виде Trace Urban и Trace Tropical. Что является довольно своеобразным выбором, так как первый канал ориентирован на хип-хоп и р-н-б, а второй на музыку стран Латинской Америки. Цены

В арсенале Swisscom множество предложений. Правда, их качественные характеристики значительно ниже ожидаемых. Например, пакет Swisscom TV 2.0 light, включающий 100 каналов и 40 HD — то есть довольно типичный набор для нашей провинции — обходится швейцарцам в 39,50 швейцарских франков. В переводе на наши — 3287 рублей (по курсу 1CHF = 83,23RUB). Чувствуете разницу? При этом, в пакете 2.0 light нет никаких дополнительных опций. Если брать стандартный пакет — Swisscom TV 2.0 basic, то за 250+ телеканалов и 80 HD Swisscom просит почти в два раза больше — 74 шв.франка в месяц, что равняется 6159 рублям. Базовое предложение оператора предполагает 30 часов реплея и 60 часов записи телепрограмм. Если же говорить о самом насыщенном предложении, то Swisscom TV 2.0 plus — это 250+ каналов, 100 HD, 7 дней реплея и 1200 часов записи. Стоимость пакета равняется 114 шв.фр. в месяц, что равняется 9488 рублей. Стоит отметить, что все предложения включают встроенный интернет. В той или иной конфигурации. Предложений по телевидению без подключения к сети — нет. Впрочем, моно-интернет-тарифов от Swisscom также не существует, так как все они содержат базовое предложение по ТВ. Самый незамысловатый интернет-тариф — VivoXS предполагает 10 Мбит/с, роутер и ТВ. Цена такого тарифа составляет 59 шв.фр. Самый дорогой тариф — гигабитный VivoXL обойдется в 139 шв.фр. Привычные русскому уху 100 Мбит/с стоят 99шв.фр, что равно 8240 рублей.

