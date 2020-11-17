Как переходят на цифровое ТВ в странах Центральной Азии

Полностью перейти на цифру в Казахстане планируют в 2021 году.

Кыргызстан: переход завершён, всё работает

Правительственная программа о переходе на цифровое вещание в Кыргызстане была принята 2 ноября 2011 года. Весь процесс занял шесть лет. Активные действия по переходу начались в 2013-м, а 15 мая 2017 года на всей территории страны в один день было отключено аналоговое телевидение.

"Опыт Кыргызстана уникален тем, что у нас была проведена усиленная информационная кампания, рассказала "Кабельщику. Евразия" заместитель министра культуры, информации и туризма республики Айнура Темирбекова. – Сначала в 2013 году мы все усилия направили на то, чтобы сформировать общественное мнение и убедить парламент и правительство страны ежегодно выделять бюджетные средства для реализации этой программы. На протяжении двух месяцев очень активно шли круглые столы с участием представителей рынка телевизионных услуг, с участием экспертов медиа и международных организаций, а также депутатов парламента. Кампания завершилась большими парламентскими слушаниями, по итогам которых законодатели одобрили финансирование этого грандиозного проекта".

Всего на построение технической сети для организации распространения сигнала страна потратила 2,6 млн долларов. Из бюджета не было взято ни одного сома. Это были деньги "Республиканского производственного объединения радиорелейных магистралей телевидения и радио" – дочерней компании национального оператора связи "Кыргызтелеком". За это компания без конкурса и бесплатно получила четыре мультиплекса. Один из них был предназначен для формирования социального бесплатного пакета телеканалов, а три – для коммерческой эксплуатации. Из республиканского бюджета средства были выделены лишь для технической модернизации телеканалов, которые вошли в социальный пакет. На эти же деньги были построены линии по доставке телевизионного сигнала от телерадиоорганизаций до центра мультиплексирования и выделена в виде госзаказа сумма для производства общественно-значимого отечественного контента.

Параллельно корректировалось законодательство. Изменения и дополнения были внесены сразу в три закона: "Об электрической и почтовой связи", "О лицензионно-разрешительной системе" и "О телевидении и радиовещании". В результате рынок был чётко поделён на продакшн-студии, которым больше не нужно было получать лицензии, телерадиоорганизации, пакетирующие сигнал, и операторов телерадиовещания, этот сигнал доставляющих. Регулирующие функции были также поделены между ведомствами. Если раньше телеканал получал просто лицензию на телерадиовещание и разрешение на использование радиочастотного спектра, то после перехода на цифровое вещание телерадиоорганизация получает разрешение на размещение телеканала в пакете вещания независимо от применяемых технологий. А так называемую техническую лицензию телеканалам выдаёт Национальное агентство связи.

Главной проблемой при переходе на ЦЭТВ стала доставка сигнала в труднодоступные горные районы. Первоначально планировалось, что 95 процентов территории страны будет охвачено цифровым наземным вещанием, а пять процентов горных территорий, где нет прямой видимости сигнала будут обеспечиваться за счёт спутника.

"Мы внимательно посмотрели на эти пять процентов – а это больше 300 сёл – и решили потратить бюджетные средства на закупку автоматических цифровых телевизионных ретрансляторов, – рассказала Айнура Темирбекова. – И эти пять процентов мы затем ещё раз разложили и поняли, что только 99 населённых пунктов требуется подключить к спутнику. Это совсем отдалённые горные населённые пункты".

Все силы профильного министерства были брошены на разъяснительную работу в сёлах, сельских округах и районах. Руководители Минкульта и Госкомитета информационных технологий и связи в начале 2017 года объехали все областные центры и крупные города, выступали на коллегиях, предупреждали, что в том году в один день будет отключено всё аналоговое телевидение, и просили к этому подготовиться. Затем объехали все районы, проконтролировали, чтобы работа велась в каждом из сельских округов.

"То есть в ручном режиме, своими ногами обошли весь Кыргызстан, постучались в каждую дверь и сообщили о новшествах, – вспоминает замминистра. – Как мне потом рассказывали, своей информационной кампанией мы довели всех чуть ли не до тошноты".

Программа перехода предусматривала внеконкурсное предоставление частным каналам, владеющим по состоянию на 1 сентября 2012 года аналоговыми частотами, двух мультиплексов для развития своей альтернативной сети телерадиовещания. В результате 22 канала объединились, создали своего оператора телерадиовещания и развили такую сеть. Сначала они установили передатчики в девяти областных центрах, но сейчас, по информации Минкульта, уже приходят и в районы. И если раньше жители районов могли смотреть лишь 1-2 эфирных канала, то после перехода на ЦЭТВ населению 99 процентов территории страны доступны уже минимум 15 каналов. На областном уровне в пакет входят в среднем 30 эфирных каналов, а в Бишкеке – свыше 50.

Узбекистан: аналога почти не осталось

В Узбекистане процесс перехода на цифровое вещание начался в 2007 году. Первый передатчик был установлен в августе 2008 года. В начале 2018 года вся инфраструктура была полностью готова. Недавно было отключено аналоговое телевидение в Ташкенте, а до конца года планируется отключить аналог по всей стране.

Как сообщили "Кабельщику.Евразия" в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана, всего на переход в республике было потрачено около 100 млн долларов. В основном это были кредитные средства, предоставленные Японским банком развития. В отличие от Кыргызстана никаких изменений в законодательство в Узбекистане вносить не пришлось.

Как операторы, так и телеканалы отреагировали на необходимость перехода совершенно спокойно. Правительство сформировало социальный пакет из 15 телеканалов, обязательных к бесплатной трансляции на всю территорию республики. В зависимости от плотности населения в разных регионах устанавливались передатчики различной мощности. А в удалённые горные сёла сигнал заводили по спутнику либо по оптоволокну.

У подавляющего большинства населения Узбекистана телевизоры позволяют принимать цифровые каналы без дополнительного оборудования. В республике налажено своё производство телевизоров, поддерживающих стандарт цифрового вещания DVB-T2. Впрочем, владельцы старых телевизоров вполне могут позволить себе купить тюнер, цена которого не превышает 10-12 долларов.

Казахстан: работы осталось на 2,5 года

В Казахстане переход на цифровое телевещание начался в этом году. Полностью перейти на цифру в республике планируют в 2021 году. Первой на цифровое вещание перешла Мангистауская область – самый западный регион страны. Здесь аналоговое телевидение было отключено 22 октября. Для этого была построена и модернизирована 21 радиотелевизионная станция (РТС), что позволило подключить к ЦЭТВ 99 процентов населённых пунктов области. Жителей остальной территории подключили к спутниковому телевидению OTAU TV национального оператора телерадиовещания "Казтелерадио".

Завершено создание технической инфраструктуры ЦЭТВ и в Жамбылской области. Здесь построены и модернизированы 43 РТС. В Жамбылской и Туркестанской областях и городе Шымкент аналоговое телевидение также отключат до конца этого года.

Одновременно перейти на ЦЭТВ в Казахстане очень сложно – это понимали как специалисты, так и чиновники. Поэтому в 2017 году были внесены изменения и дополнения в закон "О телерадиовещании", согласно которым переход на ЦЭТВ в Казахстане был разбит на четыре этапа:

1 этап - конец 2018 года: Мангистауская, Жамбылская, Туркестанская области и город Шымкент;

2 этап - до 1 июля 2019 года: Алматинская, Павлодарская и Костанайская области;

3 этап - до 1 июля 2020 года: Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Карагандинская, Атырауская и Кызылординская области;

4 этап - до 1 июля 2021 года: Западно-Казахстанская, Акмолинская и Актюбинская области, Астана и Алматы.

Всего в процессе перехода на ЦЭТВ в Казахстане запланировано построить и модернизировать 827 РТС. По состоянию на октябрь эта цифра составила 440 РТС, до конца года в эксплуатацию будут введены около 100. Реализация проекта обойдётся стране в 60 млрд тенге (около 161 млн долларов по курсу на сегодня).

Как сообщили "Кабельщику.Евразия" в Министерстве информации и коммуникаций (МИК) Казахстана, профильное ведомство следит за тем, чтобы в магазинах продавалось достаточно цифровых приёмников, и чтобы к моменту перехода на ЦЭТВ среди населения не возникало никакого ажиотажа. Получатели государственной адресной социальной помощи обеспечиваются телевизионными абонентскими приставками бесплатно. Местные исполнительные органы отвечают за то, чтобы люди получили эти приставки заранее, до перехода на ЦЭТВ.

МИК совместно с "Казтелерадио" и местными исполнительными органами во всех регионах достаточно активно информируют население о предстоящем переходе на цифровое вещание. В печатных газетах регулярно публикуются сообщения о переходе, республиканские и региональные телеканалы показывают рекламные ролики. В городах и областных центрах эта же реклама крутится на LED-дисплеях. Рекламные билборды, лифлеты в торговых точках, SMS-рассылка – власти используют все каналы коммуникации, чтобы не застать зрителей врасплох.

Представители как профильного министерства, так и "Казтелерадио" не раз обсуждали с участниками рынка вопросы перехода на ЦЭТВ. В результате правительство снизило почти в два раза цены на включение коммерческих каналов во второй мультиплекс. В первый мультиплекс – бесплатный социальный пакет – сегодня входит 22 телеканала, среди которых есть и несколько коммерческих.

Таджикистан: туманные перспективы

Никто сегодня не может сказать наверняка, когда же наконец Таджикистан перейдёт на цифровое телевещание. Государственная программа развития цифрового телевидения в стране была рассчитана на 2010-2015 годы. Однако к 2015 году, по данным Комитета по телевидению и радиовещанию Таджикистана, ЦЭТВ было охвачено лишь 55-60 процентов территории республики. Это обошлось бюджету в 18 млн сомони (около 2,8 млн долларов). Сегодня профильные ведомства предлагают правительству новую программу, на реализацию которой просят уже 52 миллиона сомони (около 5,5 млн долларов). Но это лишь предварительный проект, и окончательная цифра может быть совсем другой.

В 2010-2015 годах, когда шла реализация первой программы перехода, правительство своим специальным постановлением разрешило беспошлинный ввоз оборудования, необходимого для перехода. Пойдут ли власти снова на подобный шаг, никто сегодня сказать не может.

"При желании завершить переход на цифровое вещание можно в течение года, – считает директор медийного НПО "Хома" Шахло Акобирова. – Но, к сожалению, у регулятора – Комитета по телевидению и радиовещанию – такого желания нет нет. Они всё время стараются отодвинуть этот срок, чтобы получить как можно больше финансирования. К тому же к переходу на цифру все относятся как к сугубо техническому процессу. А ведь важно параллельно улучшать качество контента, создавать новые медиа, расширять зоны охвата уже существующих. Но понимания необходимости этого, к большому сожалению, нет".

В законодательство Таджикистана до сих пор не было внесено никаких изменений, необходимых для перехода на ЦЭТВ. В первый мультиплекс – социальный пакет, который работает на территории охваченной цифровым вещанием, входят только государственные каналы. Места для частных там не нашлось.

Возможно, ситуация изменится после проведённого летом экспертами ОБСЕ юридического анализа существующего таджикского законодательства. Результаты анализа они представили на прошедшем в середине октября круглом столе с участием депутатов парламента страны. В его ходе глава комитета по международным делам, общественным связям и информации нижней палаты парламента Таджикистана, заявил, что комитет до конца года намерен разработать законопроект о внесении изменений и дополнений в законодательство о СМИ, который создаст правовую основу для перехода к цифровому вещанию в соответствии со стандартами и принципами ОБСЕ.

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