В России открылась первая сертифицированная студия цветокоррекции и мастеринга Dolby Vision

Компании Dolby и Andy Fiord Lab объявили об открытии в России первой студии мастеринга Dolby Vision, которая обеспечит расширение возможностей для постпродакшена HDR-контента для кино, ТВ и стриминговых платформ.

В последнее время рынок телевизоров с OLED-дисплеями, а теперь и смартфонов, активно пополняется устройствами с поддержкой HDR-технологии отображения видеоконтента.

С ее помощью человек может видеть на экране расширенный диапазон оттенков цветов, максимально приближенный к натуральным природным цветам. Если раньше для того, чтобы отобразить в фильме больше цветов и придать четкость картинке использовалось мощное освещение, то сейчас это делать не обязательно благодаря технологии Dolby Vision. Она максимально раскрывает возможности HDR-формата, обеспечивая невероятную яркость, точную цветопередачу, контрастность и насыщенные цвета. Заложенные для каждого кадра динамические метаданные позволяют отображать картинку чрезвычайно реалистично и детализировано. «Внедрение формата HDR, Dolby Vision — это своего рода революция в индустрии цифрового видео. Событие, сравнимое по своей значимости с переходом от черно-белого изображения к цвету, — подчеркнул Андрей Зуев (Фиорд). Мы рады стать первой в России сертифицированной студией цветокоррекции и мастеринга Dolby Vision и уверены, что это событие позволит вывести производство контента в России на совершенно новый уровень».

Технология Dolby Vision поддерживается ведущими OTT-сервисами, производителями телевизоров, планшетов и смартфонов. В Европе работают более 50 студий мастеринга Dolby Vision, более 2500 часов оригинального контента уже доступны в формате Dolby Vision в стриминговых сервисах и на дисках формата Ultra HD Blu-ray. Благодаря открытию Andy Fiord Lab теперь и в России можно создавать уникальный локальный контент для любителей кино. Специалисты Andy Fiord Lab имеют большой опыт в создании и внедрении инновационных продуктов, в том числе в области цифрового телевидения. Студия имеет одно из самых лучших в мире технических оснащений. Возглавляет проект Андрей Зуев (Фиорд), астрофизик,кандидат технических наук, энтузиаст HDR и ведущий специалист этой технологии в России и за рубежом.

Как отметил Алексей Угринович, генеральный директор Dolby в России и СНГ, благодаря открытию Andy Fiord Lab как сертифицированной студии Dolby Vision, в России появляется возможность для постпродакшена HDR-контента для кино, ТВ и стриминговых платформ, соответствующего высшим мировым стандартам медиаиндустрии.

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