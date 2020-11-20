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НТВ-ПЛЮС добавил возможность вносить абонентскую плату со счета мобильного телефона

Фото: Pixabay 20 ноября 2020, 14:16

Оплата услуг НТВ-ПЛЮС с мобильных номеров «Билайна» взимается комиссия 5% от размера списываемых средств.

Оператор спутникового телевидения НТВ-ПЛЮС сделал возможным вносить абонентскую плату со счета мобильного телефона.

Опция доступна клиентам МТС, «Билайна», «Мегафона» и Tele2.

Воспользоваться этим способом оплаты можно в личном кабинете абонента или на сайте НТВ-ПЛЮС, говорится в пресс-релизе оператора.

Кроме того, абоненты МТС, «Билайн», Tele2 доступна оплата с помощью SMS через короткий номер 3316. Стоимость отправки SMS определяется тарифным планом МТС, для абонентов других операторов услуга бесплатна.

Также в сообщении оператора спутникового телевидения отмечается, что оплата услуг НТВ-ПЛЮС с мобильных номеров «Билайна» взимается комиссия 5% от размера списываемых средств.

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