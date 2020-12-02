"Матч ТВ" сменит целевую аудиторию

Целевая аудитория "Матч ТВ" была обозначена как мужчина и женщин 14-44 лет.

Телеканал "Матч ТВ" планирует изменить целевую аудиторию, которая обозначена в планах по продаже рекламы.

С 2017 года канал сосредоточится на группе "мужчины старше 18 лет". Об этом рассказал генеральный директор "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко в интервью газете "КоммерсантЪ".

Он также добавил, что холдинг в своих оценках уже начал переход на новую систему подсчета и параллельные замеры ведутся в течение полугода. По словам Чернышенко, сейчас доля канала среди "мужчин 18+" составляет 3,6%. При это доля стандартной аудитории "Матч ТВ" (мужчины 25-59 лет) — 3,2%.

По информации издания Sostav, во время официальной презентации телеканала, которая прошла 29 октября 2015 года, целевая аудитория "Матч ТВ" была обозначена как мужчина и женщин 14-44 лет, баинговая аудитория — мужчины 25-59 лет.

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