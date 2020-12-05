Телеканал Интер договорился о трансляции почти со всеми провайдерами

Интер Медиа Групп договорилась о ретрансляции всех телеканалов Группы с 98% операторов кабельных сетей.

Как пишут Українські новини, об этом говорится в официальном заявлении группы.

"Есть единичные небольшие провайдеры, которые изменили пакет телевизионных каналов без учета мнения телезрителей. Абоненты этих сетей в основном мигрируют к другим операторам с максимально полным пакетом украинских телеканалов. Конкуренция на рынке кабельного телевидения достаточно высока, поэтому многие домохозяйства с кабельным типом приема имеют доступ к сетям, по меньшей мере, двух операторе", - пояснили в Интер Медиа Групп.

По их оценкам, процесс заключения договоров не повлиял на показатели телеканалов Группы

Ранее сообщалось, что крупный киевский провайдер отказался транслировать телеканал Интер

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!