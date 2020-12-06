Количество кабельных операторов, поддерживающих Android TV, превысило 160 компаний

В Северной Америке телевизионную услугу на платформе Android TV предоставляют такие крупные операторы, как Bell Canada, Dish, Telus и Verizon.

В мире количество операторов кабельного телевидения, поддерживающих платформу Android TV, превысило 160 компаний, об этом сообщается в блоге компании Google (владельца платформы). Добавим, что кабельные провайдеры, о которых заявляет Google, предоставляют свою телевизионную услугу на основе ТВ-приставки, работающей под управлением ОС Android TV.

Одним из последних поддержку ОС Android TV обеспечил американский оператор AT&T, запустивший 2 марта в масштабах всей страны телевизионный сервис AT&T TV. Этому предшествовал тестовый период, в течение которого сервис работал в нескольких штатах. В основу AT&T TV положены сет-топ-боксы производства тайваньской Wistron NeWeb Corporation и южнокорейской Samsung Electronics, которые позволяют смотреть стриминг линейных телеканалов, видео по запросу, устанавливать сторонние приложения, а также использовать персональный видеорекордер, работающий в облаке и рассчитанный на хранение до 500 часов видео.

Согласно сайту Android TV Guide, в Северной Америке телевизионную услугу на платформе Android TV предоставляют такие крупные операторы, как Bell Canada, Dish, Telus и Verizon. В России ряд операторов также предлагают ТВ-приставки под управлением этой операционной системы.

Ранее сообщалось, что «ВымпелКом» (бренд «Билайн») представил ТВ-приставку BeeBox на платформе Android TV. Устройство позволяет дополнительно к сервису «Билайн ТВ» установить любые приложения из каталога Google Play, а также имеет функцию голосового управления.

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