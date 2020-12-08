Данная технология позволяет транслировать каналы в отличном качестве и по доступной цене.

Спутниковое телевидение на сегодняшний день уже не роскошь.

Каждый человек, хочет смотреть свои любимые трансляции в хорошем качестве. Данная технология позволяет транслировать каналы в отличном качестве и по доступной цене.

Потому если Вы задались вопросом об установке спутникового телевидения, нужно знать какое оборудование следует приобрести.

Поэтому, в данной статье мы поговорим про оборудование для спутникового ТВ.

Выбор телевизора

С приходом новых технологий в телевидении, а это и новые телевизоры и сама технология вещания, нужно быть просвещенным в правильном подборе оборудования. Для начала, нужно определиться с телевизором. С выходом новых плазменных и жидкокристаллических телевизоров, качественное изображение стало доступно каждому.

Но, чтобы увидеть все преимущества отображения картинки, нужно выбрать оптимальную диагональ. Тут нужно запомнить одно правило: диагональ телевизора должна быть не меньше одной пятой от расстояния к зрителю. Но, стоит помнить, что при покупке телевизора со слишком большим экраном, пользователь рискует получить некачественную картинку с небольшого расстояния.

Обычно рекомендуется купить плазменную панель с диагональю от 15 до 32 дюймов.

Преимущества HDTV

Следующим фактором в подборе телевизионного оборудования следует отметить поддержку функции HDTV. Эта возможность должна быть доступной и в устройстве передачи сигнала. Передатчик должен поддерживать расширение 1920х1080 (FullHD) и развертку не менее 200 Ггц.

Конечно, оптимальным выбором, который обладает всеми функциями, будет покупка комплекта спутникового телевидения. К сожалению, далеко не все каналы ведут вещания в формате «FullHD», а те которые и транслируются, то на платной основе.

Спутниковое ТВ обладает действительно многими преимуществами, а подобрав правильное оборудование, можно смотреть любимые каналы в высоком расширении. Поскольку данная технология сравнительно новая, многие каналы не перешли на широкоформатные трансляции.

Но в скором будущем, все телетрансляции будут в формате «FullHD». На данный момент, просмотр каналов высокой четкости ограничен финансовыми затратами, но это скорее всего временный вопрос, к тому же за качество всегда приходится платить больше.

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