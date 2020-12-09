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Интернет обогнал телевидение по популярности у россиян

Фото: Pixabay 9 декабря 2020, 12:48

Пока только по суточной аудитории.

По суточному охвату аудитории интернет в России впервые обошел телевидение. Об этом рассказало издание «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитической компании Mediascope за первый квартал 2019 года.

В день в интернет заходит в среднем 75% жителей крупных городов России, телевизор в день смотрит в среднем 70,4% горожан. Телевидение продолжает лидировать по недельной и месячной аудитории, но разрыв с интернетом постепенно сокращается. Молодые люди уже сейчас чаще пользуются интернетом, чем включают телевизор, последний «держится» за в основном счёт зрители старше 45 лет.

Исследование проводилось среди россиян старше 12 лет в городах с населением более 100 000 человек.

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