Доллар подешевел

В обменниках страны доллар продают в среднем за 417-418 тенге, покупают за 415-416 тенге.

Курс доллара к тенге снизился утром 15 февраля, передает zakon.kz.

По данным Казахстанской фондовой биржи, курс тенге на 11.00 15 февраля составил 417,25 тенге. Идет снижение на 1,68 тенге. Средневзвешенный курс по итогам пятничных торгв на KASE составлял 418,93 тенге за доллар.

В обменниках страны доллар продают в среднем за 417-418 тенге, покупают за 415-416 тенге.

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