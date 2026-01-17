#Казахстан в сравнении
Общество

Брат продал земельный участок, пока родственник был в коме: суд вернул землю

Баран, бараны, овца, овцы, скотоводство, животноводство , фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2026 10:52 Фото: unsplash
В Жамбылской области мужчина продал земельный участок с помещениями для содержания овец и скота, пока его брат был в коме. Суд вернул землю собственнику, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Специализированного межрайонного экономического суда (СМЭС) Жамбылской области, истец владел земельным участком с кошарами и чабанским домом, где проживал с супругой. Семья выращивала клевер и занималась животноводством. Но родной брат, воспользовавшись жизнеугрожающим состоянием близкого родственника, продал участок.

"В 2021 году житель Жамбылской области, который занимался животноводством, оказался в больнице в тяжелом состоянии. В этот период его брат без законных полномочий заключил договор о передаче участка в уставный капитал ТОО. Позднее от имени КХ был оформлен договор купли-продажи, после чего ТОО ликвидировали", – разъяснили в суде.

Во время судебного заседания представитель истца пояснила, что мужчина на момент заключения договора находился в больнице в состоянии комы и физически не мог кому-либо давать доверенность.

Ответчик иск не признал, ссылаясь на то, что имущество было приобретено на законных основаниях и на основании доверенности, выданной родному брату истца.

Суд установил, что сделки были совершены без согласия истца и нарушали принцип свободы волеизъявления. Подписи истца на договорах отсутствовали, доверенность он никому не выдавал.

В результате суд признал недействительными договор передачи и договор купли-продажи. Он обязал ответчика освободить помещение и вернуть участок, а также взыскал с ответчика расходы на представителя в размере 500 тыс. тенге и госпошлину.

Ранее казахстанец выиграл суд против акимата. Ему выплатят более 100 млн тенге.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
