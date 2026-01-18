Пурга и сильные морозы: синоптики рассказали о погоде на 19 января
Фото: Zakon.kz
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 19 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, в понедельник на северо-западе, севере, юге РК ожидается снег, на северо-западе, севере – с низовой метелью.
На остальной территории Казахстана обещают морозную погоду без осадков.
По республике также прогнозируют туманы, гололед и усиление ветра.
Ночью в Восточно-Казахстанской области, на востоке области Абай сохраняется сильный мороз -40°C, в области Жетысу -22-27°C, на северо-востоке Мангистауской области ожидается сильный мороз -22°C.
Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области сохраняется очень сильный мороз -45°C.
Ранее синоптики рассказали, что мороз, туман и снег ожидаются в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня.
