Курс доллара продолжает снижение

Средневзвешенный курс доллара составил 416,87 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 закрылись торги по иностранным валютам, передает zakon.kz.

Курс доллара составил 416,87 тенге за единицу, то есть продолжается его снижение. Утром 15 февраля доллар стоил 417,25 тенге.

Курс рубля по сравнению с пятничным остался примерно на том же уровне - 5,67 тенге за рубль (+0,0055).

Курс евро остался без изменения - 507,8 тенге за единицу.

В обменниках Алматы доллар продают по 417-419 тенге, покупают за 416-417 тенге. В Нур-Султане доллар продают за 416-417 тенге, покупают за 415-416 тенге.

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