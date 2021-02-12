Обогатительную фабрику в Жайреме планируется запустить во втором квартале 2021 года

Месторождение полиметаллических руд "Жайрем" - одно из самых больших в Казахстане.

В Жайреме в стадии завершения строительство обогатительной фабрики.

Это производство по переработке полиметаллической руды мощностью до 5 млн тонн в год. Получать продукцию здесь будут с помощью самых современных технологий. Аким Карагандинской области Женис Касымбек во время рабочей поездки в поселок побывал на предприятии.

Ему рассказали о том, что сейчас на фабрике ведутся пусконаладочные работы, во втором квартале ожидается ее запуск, а в течение года производство должно выйти на проектную мощность.

Месторождение полиметаллических руд "Жайрем" - одно из самых больших в Казахстане. Здесь богатые запасы свинцово-цинковых, барит-полиметаллических, а также железомарганцевых руд.

Помимо фабрики, акима области интересовало развитие самого поселка. В Жайреме Женис Касымбек побывал на площадке по восстановлению пятиэтажного дома. В прошлом году местные власти с помощью областного и местного бюджетов обещали приступить к строительным работам. И сегодня дом на 85 квартир почти готов. Стоит сказать, что аналогичная работа сейчас идет и в Каражале, где также с рабочей поездкой побывал глава области. В городе восстанавливают когда-то брошенную пятиэтажку. Помимо этого дома, намерены привести в порядок еще один, в котором необходимо отремонтировать 26 квартир, провести коммуникации, сделать крышу.

В регионе будут восстановлены два пятиэтажных жилых дома, что на 75% сократит очередь на жилье. По итогам года должны сдать порядка 150 квартир, - рассказал аким Каражала Тлектес Досаев.

Кроме этого, по словам главы Каражала, центральные улицы города уже заасфальтированы и освещены, осталось благоустроить 8 улиц частного сектора, где еще нет асфальта и светоточек. Также разрабатывается проект реконструкции канализационных сетей, и на следующий год запланированы монтажные работы.

В прошлый мой приезд сюда поднимался вопрос капитального ремонта в средней школе №1. За более чем 50-летнее существование учебного заведения ремонт не проводился. Также нужен был новый спортзал. Сегодня по этой теме вопросов нет: ремонт завершили, к школе сделали пристройку со спортзалом. И теперь дальше нужно решать задачи города. По просьбе местных жителей поручаю восстановить в Каражале стадион и подготовить документы для строительства бассейна, - сказал Женис Касымбек.

В завершение поездки аким области отметил, что и Каражал, и Жайрем сделали многое в плане благоустройства. В прошлом году реализовано 11 проектов по ДКЗ, создано 199 рабочих мест.

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