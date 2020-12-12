В чем разница в EPG для оператора и телеканала

Каждый оператор приходит со своим конкретным запросом на наполнение метаданных.

Каждый телеканал заинтересован в увеличении продаж, росте рейтингов и влиятельности – для этого отделы маркетинга делают все возможное. Однако один из инструментов донесения до зрителя информации о контенте все же упускается.

Об этом мы (EPG Service) можем утверждать с позиции компании, которая уже почти 10 лет производит телегид и работает в телекоммуникационной сфере.

Давайте подробнее рассмотрим этот вопрос. Выпуская электронный телегид по заказу оператора мы, по сути, формируем облик телеканалов перед зрителями. Подготовка и адаптация ТВ-программ для IPTV/OTT платформ – это презентация контента десяткам миллионов абонентов. Поэтому, чем более качественным будет размещение, тем больше вероятность того, что контент будет замечен.

Качественное размещение включает:

• привлекательные иллюстрации;

• завлекающие анонсы, стимулирующие к просмотру;

• максимальная информация о контенте;

• соблюдение стандартов размещения;

• узнаваемый имидж телеканала;

• единый стиль.

Чаще всего анонс краток, а иллюстрация заурядная.

Бывают и другие неудачные примеры.

Мы понимаем, что сейчас все финансовое бремя по донесению информации о контенте до абонентов лежит на плечах операторов, но, в первую очередь, в этом должны быть заинтересованы сами телеканалы. Ведь именно грамотная подача информации о контенте способна побудить зрителя к просмотру, к выбору контента и конкретного канала. Такая модель сотрудничества между операторами и каналами популярна в США. Телеканал, продвигая свой контент, прежде всего сам заинтересован в подаче информации в соответствии с брендбуком и требованиями компании.

ОПЕРАТОРЫ VS ТЕЛЕКАНАЛЫ

В чем же разница в EPG для оператора и телеканала, если мы итак делаем телегид для оператора?

Каждый оператор приходит в нашу компанию со своим конкретным запросом на наполнение метаданных. Ему нужен телегид на его пакет каналов. Выбирая услугу, заказчик решает за что он готов платить. Возможно, оператор не захочет доплачивать за размещение иллюстрации. А если и закажет их в пакете «Иллюстрированный», то не будет отслеживать загрузку постеров и кадров в карусель карточки программного продукта платформы. И если по логике загрузки постер должен идти первым, а не третьим в карусели, то кто это проверит? Бывают случаи, когда изображения формата 16:9 загружаются на место для формата 4:3 и неправильно кадрируются. Все это приводит к казусам, например, ведущие на превью могут оказаться без головы.

Подобные ситуации могут происходить и с анонсами. Да, мы их адаптируем, делаем краткими или длинными, согласно требованиям конкретного пакета услуг, но у платформы может не загрузиться анонс на серию или обрезаться содержание. Как тогда зритель прочтет полное описание?

Здесь не следует искать виновных, каждый участник процесса делает и отвечает за свою часть работы: EPG Service – за качественный телегид и передачу своевременных обновлений, а оператор – за предоставление сервиса зрителям. Момент размещения и передачи самой информации о контенте, к сожалению, остается в слепой зоне.

ПОДВЕДЕМ ИТОГ

Для оператора EPG Service делает:

• метаданные по техническому заданию оператора (в соответствии с его требованиями и правилами);

• одинаковый стиль для всех каналов (100, 200 и более);

• единый формат выгрузки и способ доставки, без контроля размещение на платформах.

Но это не тот набор услуг, который доступен для телеканалов.

Оператор, оплачивая 150 и более каналов, не заинтересован в выделении контента конкретного телеканала, у него нет на это ресурсов – он платит за все услуги единым пакетом.

Поэтому мы предлагаем для телеканалов услугу адаптации представления информации о контенте на платформах, а также контроль соблюдения утвержденного стандарта. Помимо этого, мы рекомендуем совместную работу над презентацией контента через телегид. Этот инструмент дает возможность учитывать все технические характеристики выбранных платформ и соблюдать брендбук канала. В этом случае мы осуществляем контроль размещения.

Все производители контента хотят запомниться зрителю, отстроиться от конкурентов и получать большую аудиторию. Поэтому все тщательнее готовятся сами продукты, их реклама и продвижение. Важно правильно использовать электронный гид – инструмент, который за пару секунд может заинтересовать зрителя и побудить к просмотру.

ПРОДЮСИРОВАНИЕ КОНТЕНТА

EPG – это витрина. От того как будет выложен и оформлен контент зависит насколько привлекателен будет этот выбор.

Мерчендайзинг контента от EPG Service начинается с плана взаимодействия, анализа текущего состояния и необходимых потребностей. Затем следует выбор платформ и стратегии продвижения, определяются показатели контроля качества и отчетность.

Используя EPG как инструмент продвижения, вы получите:

• качественное представление на платформах;

• контроль соблюдения утвержденного стандарта;

• узнавание телеканала, повышение интереса к контенту;

• повышение рейтингов телесмотрения;

• продвижение телеканала операторам;

• продвижение через цифровые СМИ;

• продвижение контента телеканала на тематических сайтах;

• продвижение в соцсетях;

• заметную и яркую информацию о контенте.

Просто увлеките зрителя за собой!

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