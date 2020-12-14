Специалисты рассказали о тенденциях в телевидении

Производство 4К-контента заметно дешевеет и при должном масштабировании будет стоить не дороже производства HD-контента.

Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ) провела очередную конференцию по результатам крупнейшей телевизионной выставки NAB Show в Лас-Вегасе. В этом году все мероприятия в рамках NAB Show прошли в заочном формате и конференция Post-NAB также транслировалась через интернет. Ее полная запись выложена на YouTube, а мы остановимся только на том, что показалось самым интересным.

СМЕНА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ

Консалтинговая компания Devoncroft ежегодно публикует результаты опроса около полутора тысяч технических директоров мировых медиахолдингов на тему их текущих приоритетов. По словам модератора конференции гендиректора НАТ Александра Широких, это исследование настолько авторитетно, что его результаты учитываются компаниями при формировании планов на будущее. По мнению Александра, самой показательной является смена технологических приоритетов по сравнению с предыдущим годом. Так, впервые за 10 лет мультиплатформенная доставка контента уступила лидерство переводу студий на IP-инфраструктуру и передаче контента по IP в B2B-сегменте. Еще одним значимым изменением стало появление в топе технологии 5G. Годом ранее ее в списке не было вовсе, а сейчас она занимает в нем 6-е место. Показательным стало также перемещение искусственного интеллекта с 7-го места на 4-е — он поменялся местами с облаками и виртуализацией. Остальные направления сохранили свои позиции.

НОВЫЕ ВИДЕОФОРМАТЫ

Интерес мировых медиакомпаний к формату 4К, согласно опросу Devoncroft, сохранился на прежнем уровне. Однако, по мнению Александра Широких, в России востребованность контента 4К пока низка. Российским подписчикам предлагается 14 телеканалов в данном формате, однако этот факт не привел к массовым покупкам 4К-телевизоров. Не ожидает интереса к 4К и директор департамента стратегии развития и технической политики РТРС Андрей Черников, при том, что оператор долгое время транслировал в Москве тестовый мультиплекс с каналами в сверхвысоком разрешении. А генеральный продюсер телерадиокомпании «Старт» (занимается организацией спортивных трансляций) Владимир Широков признался, что за те три года, что компания предлагает передачу в 4К, на эту услугу не поступило ни одного заказа. По мнению директора технологического комитета НАТ Олега Колесникова, все форматы выше HD интересны прежде всего для решения технологических задач, связанных с передачей дополнительной видеоинформации, например для трансляции панорамного видео. Особенно это справедливо в отношении 8К. Это косвенно подтвердил Александр Широких, делясь впечатлениями от посещения китайской выставки BIRTV-2019: по его словам, основная масса решений для производства 8К показывалась на экспозиции в связке с передачей VR/AR-контента по сетям 5G.

В то же время участники дискуссии отметили, что производство 4К-контента заметно дешевеет и при должном масштабировании будет стоить не дороже производства HD-контента. Более того, со временем оно приблизится к HD и по стоимости доставки, но лишь при условии массового распространения.

Что путь 4К к массовому зрителю окажется более сложным, чем в случае с HD, эксперты предвидели еще во времена первых тестовых трансляций. Причина — неочевидные преимущества дополнительного увеличения разрешения для домашнего просмотра. Попытки подтолкнуть распространение 4К с помощью дополнительных улучшений формата, в первую очередь за счет HDR, пока тоже не дают существенных результатов. По мнению Александра Широких, это связано с обилием конкурирующих форматов, основные из которых — Dolby Vision, HDR10, HDR10+ и HLG. Причем разные производителя чипсетов, кодеров, телевизоров и операторы технологических платформ для размещения контента поддерживают свое подмножество перечисленных форматов. Есть пока и сложности со съемкой HDR в реальном времени. Как предположил один из комментаторов, проблема может быть связана с отсутствием HDR-мониторов в передвижных телевизионных станциях. Возможно, все перечисленное и привело к тому, что в последнем рейтинге Devоncroft технология HDR опустилась с 9-го на 11-е место.

Что касается форматов AR, VR и XR, то за последний год активнее стали использовать дополненную реальность. Например, она применяется для динамического выведения на экран информации об игроках во время спортивных мероприятий. Пример такого применения медиакомпанией Fox Sports был показан в видеоролике в ходе конференции. А виртуальная реальность, в свою очередь, практически ушла из телевидения, что уже не новость.

ПРОИЗВОДСТВО МЕДИА

Главная тенденция 2019 года — начало массового перевода студийных инфраструктур на IP. Работа в этом направлении очевидно активизировалась в связи с принятием двух стандартов SMPTE. Пакет стандартов ST 2110 регламентирует синхронизацию и агрегацию компонентов медиапотоков во внутристудийной IP-сети, а пакет ST 2022-6/7 определяет интерфейсы для инкапсуляции в IP традиционных студийных форматов, таких как HD-SDI или MPEG-TS. До появления этих стандартов существовало несколько несовместимых между собой корпоративных решений, что тормозило переход студий на IP. Помимо внутристудийной инфраструктуры, активно развиваются и технологии IP-доставки до студий.

Искусственный интеллект применяется в медиасекторе для решения самых разных задач, в том числе для создания роботов-дикторов. На второй день был показан ролик с выступлением робота, разработанного китайским информационным агентством «Синьхуа». И хотя «железный диктор» из Китая выглядит не очень натурально, Александр Широких ожидает, что распространение подобных решений позволит информагентствам напрямую конкурировать с новостными телеканалами, особенно учитывая, что у первых новости часто появляются раньше.

Стоит упомянуть еще два новых явления, о которых шла речь на конференции. Первое — появление полностью автоматизированных комплексов для съемки спортивных мероприятий. В России, правда, они пока не прижились. Второе — удаленное производство. Как отметил технический менеджер по новым медиа компании Olympic Broadcasting Services Сергей Подлесский, репортажи с Олимпийских игр пока готовятся на месте, но при освещении мероприятий, на которые выделяются меньшие бюджеты, например юношеских олимпиад, многие вещатели уже перешли на удаленное производство. Александр Широких вспомнил о масштабном проекте Fox Sports по удаленной подготовке контента с чемпионата мира по футболу в России. Монтаж материалов и подготовка хайлайтов выполнялись в Лос-Анджелесе. В результате компании удалось сэкономить сотни тысяч долларов на командировках и транспортировке оборудования.

SAAS И ОБЛАКА

В студийном секторе, как и везде, произошел отказ от специализированного оборудования в пользу серверов общего назначения с соответствующим ПО. На следующем этапе будут постепенно замещаться собственные системы обработки и хранения в пользу SaaS (Software as a Service — программное обеспечение как услуга, — прим. ред.) с оплатой за аренду и облачных решений. Как отметил Сергей Подлесский, в студийной сфере в облака уже не первый год выносятся архивы и некоторые функций обработки видео, такие как транскодирование. Но российские компании, по наблюдению участников дискуссии, к аренде облачных услуг относятся очень настороженно, в лучшем случае рассматривая их как вариант резерва. По мнению Андрея Черникова, это национальная черта, обусловленная нежеланием ставить себя в зависимость от долгосрочных партнерских договоров. Стоит, однако, учитывать и то обстоятельство, что размещение SaaS-сервисов требует формирования в облаке сложной надстройки, которая, как отметил Серей Подлесский, создается в тесной кооперации с будущими клиентами — медиапровайдерами и операторами медиауслуг. Они в основном создаются в крупных американских облаках — AWS и Microsoft Azure, а также в китайском Alibaba Cloud, с которым активно сотрудничает Международный олимпийский комитет. Российским компаниям с облаками работать действительно сложно, хотя недавно анонсированное совместное облачное решение AWS и Mail.ru, вероятно, упростит доступ к инфраструктуре AWS. Перспектива же скорого появления российских общественных облаков с инфраструктурой для телевизионных компаний выглядит сомнительно, как минимум по причине недостатка потенциальных клиентов. Наиболее реалистичным сценарием для России по-прежнему считается аренда вещателями или операторами платного ТВ мощностей дата-центров.

ТЕЛЕВЕЩАНИЕ ПОВЕРХ 5G

Планы телевещания через сети 5G рассматривались на конференции в контексте работы 5G–MAG. Media Action Group — межотраслевая организация, созданная осенью 2019 года Европейским вещательным союзом (ЕВС). В ее задачи входят отработка сценариев и уточнение протоколов применения технологии 5G Broadcast в медиасекторе. И РТРС как член ЕВС с 2003 года стал единственным российским участником в 5G-MAG. Андрей Черников, входящий в состав координационного комитета 5G-MAG, рассказал о направлениях, рассматриваемых этой организацией для применения 5G Broadcast. Технологию предлагают использовать не только для передачи телесигнала, но и в других случаях, когда достаточно однонаправленного канала. 5G Broadcast может применяться для передачи медиа или другой информации в корпоративных сетях, а также при организации внутристудийных сетей для сбора потоков с видеокамер во время живых трансляций. В 5G-MAG рассматриваются и немедийные сценарии применения технологии, например для управления автомобильным движением или передачи сообщений от МЧС. Сергей Подлесский со своей стороны подтвердил, что 5G уже применяется для доставки спортивного контента от видеокамер. Первая сеть такого рода была организована в Южной Корее в 2018 году во время трансляции зимней Олимпиады.

В отношении перспектив вещания через 5G Андрей Черников был довольно скептичен. Он напомнил, что в свое время занимался проектом DVB-H в «Билайне», и провел аналогию с неудачной попыткой вывести эту технологию на рынок. По его мнению, основной причиной неудачи стало отсутствие телефонов или других приемников с поддержкой DVB-H. Отсутствие соответствующих приемных устройств может стать препятствием и для массового запуска вещания через 5G, полагает он. Здесь хочется вспомнить анализ причин неудачи DVB-H, сделанный коммерческим директором одного из отделений компании Orange Оливье Дотелом на DVB-World 2011. Предполагалось, что сети DVB-H будут запускаться не сотовыми операторами, а телевещателями, причем на базе собственной транспортной инфраструктуры, с чем и было связано большинство проблем. В частности, телефоны с поддержкой DVB-H не появлялись из-за отсутствия коммерческой заинтересованности со стороны сотовых операторов. Поэтому аналогия с DVB-H выглядит не совсем корректной. Тем не менее востребованность 5G Broadcast сможет определить только рынок.

ПРОБЛЕМЫ OTT И УСПЕХ HBBTV

Олег Колесников инициировал обмен мнениями на извечную тему о том, вытесняется ли линейное телевидение мультиплатформенным ОТТ. Если подвести итог этому обсуждению, то ОТТ по-прежнему скорее дополняет традиционное телевидение, чем замещает его. Факторы, тормозящие массовый переход на ОТТ, за последние годы тоже не изменились. Во-первых, это качество ШПД. Период карантина показал, что многие сети не имеют запаса для резкого увеличения трафика. Во-вторых, цена ОТТ-услуг. Для многих регионов она значительна и воспринимается как неоправданная. В-третьих, сложность пользовательского интерфейса. В-четвертых, неочевидная востребованность дополнительного функционала. Сергей Подлесский признал, что при просмотре спортивных трансляций основная масса зрителей сконцентрирована на самом событии и не просматривает расширенную статистику и информацию об участниках, на сбор которой для ОТТ-трансляций тратится много усилий.

Линейное телевидение тоже не стоит на месте: участники Post-NAB отметили успех в России технологии HbbTV. Два года назад ее начал использовать Первый канал для голосования зрителей в программе «Голос». С тех пор телеканал расширил сферу ее применения, а к нему присоединились «Матч ТВ», НТВ, СТС и некоторые другие телеканалы. Эту технологию начали внедрять и операторы связи, предлагая решение в аренду. Первым платформу HbbTV установила у себя РТРС, а позже к ней присоединились «Акадо» и «Билайн». По словам Александра Широких, приложения HbbTV неплохо монетизируются и помогают омолодить аудиторию.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!