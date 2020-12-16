Каким окажется будущее медиасферы

Позитивные изменения также коснулись телевидения.

Участники панельной дискуссии, прошедшей в рамках TeleMultiMedia Forum — 2020, представили свой взгляд на будущее индустрии платного ТВ, видеосервисов и телекоммуникаций, а также обсудили векторы трансформации цифровой медиасферы. Модератором мероприятия выступил известный теле- и радиоведущий и продюсер Виктор Набутов.

ФАКТОР ПАНДЕМИИ

В ходе дискуссии представители ведущих онлайн-кинотеатров и телеканалов рассказали о большом росте активности зрителей в период пандемии коронавируса. По словам спикеров, в целом все видеосервисы справились с резким наплывом посетителей и смогли на этом заработать, а также повысить узнаваемость своего бренда.

Позитивные изменения также коснулись телевидения. По словам управляющего директора РБК ТВ Ильи Доронова, в марте вместе с ростом телесмотрения на телеканал пришла молодая аудитория. Большим спросом пользовались новости, что отражает общемировую тенденцию. Также стало очевидно, что большинство сотрудников телеканала могут продуктивно трудиться в удаленном режиме.

«В самые напряженные дни у нас в офисе находились только шеф-редактор и телеведущий. Все остальные работали из дома. Но полностью перейти на удаленную работу не получится, в том числе потому, что зрители устали от интервью по Skype или Zoom и соскучились по качественной картинке», — уверен Доронов.

В области тематического ТВ ситуация с коронавирусом больше всего негативно отразилась на спортивных телеканалах, сообщил генеральный директор компании «Медиа Альянс» Григорий Лавров. Из-за отмены всех крупных спортивных соревнований оказалось сложно удержать прежние показатели. «Ничто не может заменить прямых эфиров и тех долей, что давал ранее “Роллан Гаррос”», — посетовал спикер, добавив, что реклама «тоже просела».

Также, по его словам, ситуация сказалась на фильмовых телеканалах, которые лишились многих запланированных кинопремьер. С другой стороны, Discovery и некоторые другие каналы нашли возможность производить новый контент в условиях пандемии. Производство мультфильмов из-за своей специфики тоже не остановилось.

БУМ ПРОИЗВОДСТВА КОНТЕНТА ВПЕРЕДИ

Участники дискуссии не обошли вниманием тему производства собственного контента. Опыт Netflix показывает, что в ближайшей перспективе российские видеосервисы будут конкурировать за счет производства оригинальных сериалов и фильмов. После снятия всех ограничений, связанных с самоизоляцией, начнется бум производства такого контента, считает генеральный директор онлайн-кинотеатра Okko Яна Бардинцева. По ее оценке, это произойдет в начале 2021 года. Эксперт добавила, что онлайн-кинотеатры пока находятся в начале этого пути и первые проекты, завоевавшие аудиторию в среде онлайн, начали появляться только в 2019-м.

Инвестиции в производство собственного контента являются рискованными, поэтому в «Триколоре» относятся к этому осторожно, отметил заместитель генерального директора по контентной политике оператора Николай Орлов. Тем не менее спрос на такой контент сейчас высок и ничего не делать в этом направлении было бы ошибкой. Пока в этой сфере наблюдается нехватка интересных идей и квалифицированных кадров, при том что спрос на них растет. Такая ситуация может привести к увеличению стоимости производства фильмов и сериалов, что должно немного отрезвить менеджеров, ответственных за инвестиции в эту отрасль, считает эксперт.

Контента становится все больше, но когда заходишь в интернет что-нибудь посмотреть, то не можешь ничего выбрать — ощущение, что смотреть нечего, говорит Илья Доронов. Он также напомнил, что по-прежнему остается актуальной проблема интернет-пиратства. Сейчас несложно найти и установить взломанный Wink или Okko на смарт ТВ за небольшую абонентскую плату, таким образом пираты отъедают свой кусок у легальных видеосервисов, напомнил управляющий директор РБК ТВ.

ОПЕРАТОРЫ ТРАНСФОРМИРУЮТСЯ

На рынке телеком-операторов во время карантина тоже наблюдались изменения, связанные со снижением активности корпоративных заказчиков, поделился директор департамента инфокоммуникационных технологий и мультимедийных услуг ФГУП «Космическая связь» Сергей Плотников. Отвечая на вопрос о будущем спутникового телевидения и его конкуренции с ОТТ, эксперт напомнил, что сейчас во всем мире операторы связи создают универсальные экосистемы, которые способны удовлетворить потребности абонентов во всех средах доставки контента.

С этим согласился Николай Орлов. Он сообщил, что в период пандемии в сетях «Триколора» наблюдался существенный рост спроса на услуги спутникового интернета и он остается высоким даже после снятия ограничений. По словам спикера, в основном на это повлияли частные лица, предпочитающие жить за городом на самоизоляции.

В ближайшие 5 лет ландшафт рынка телекома и медиа сильно изменится, продолжил Сергей Плотников. ИТ- и телеком-компании перестанут существовать в нынешнем виде, эти сферы все больше сближаются и речь идет не только о «Яндексе», но и о «Ростелекоме», который активно движется в этом направлении.

«Я думаю, в ближайшее время сформируется 4-5 основных экосистем, объединяющих в себе телеком, ИТ и какое-нибудь управляющее ядро, которые обеспечат связанность всех аспектов медиасервисов — гейминг, телевидение, соцсети, электронную коммерцию, банкинг и так далее. Это то, чем сейчас занимаются “Яндекс” и Сбербанк, которые каждый со своей стороны заходят в телеком-рынок», — добавил Плотников.

ЧТО БУДЕТ ВОСТРЕБОВАНО?

В ближайшие годы наиболее востребованным сервисом станут рекомендации, причем как редакционные, так и сформированные на основе искусственного интеллекта, прогнозирует Николай Орлов. «На традиционном телевидении сетку вещания формирует редактор, который прогнозирует, что может заинтересовать зрителя. В онлайн-кинотеатре пользователям нужно “работать” за редактора, но этим готовы заниматься очень немногие, поэтому сервисы рекомендаций будут наиболее востребованы в медиа», — уверен Орлов.

Данную точку зрения поддержала Яна Бардинцева. Она добавила, что рекомендательный сервис — это важнейшее направление, сюда же относится упрощение поиска и внедрение инструментария для голосовых запросов. Паттерны линейного телесмотрения начинают перетекать в видео по запросу, и в период пандемии хорошо себя проявили рекомендации, которые похожи на традиционные телепрограммы, когда пользователям предлагается посмотреть тот или иной контент в определенное время. «Рекомендации и подборка плейлистов — это то, куда мы все идем», — уверена глава Okko.

В будущем останется место для линейного телевидения, полностью оно не умрет, заверил участников форума Григорий Лавров. Также, по его мнению, будет продолжать развиваться смотрение видео по запросу, несмотря на то, что в России это происходит чуть медленнее, чем в других странах. Так называемые традиционные компании будут активнее завоевывать ОТТ-рынок, эта тенденция особенно ярко проявилась за последний год: Apple и Disney запустили собственные видеосервисы. И большой вопрос — что станет с платформами, которые не успеют произвести достаточный объем своего контента, потому что это все происходит очень быстро, считает Лавров. Он добавил, что пандемия ускорит все технологические тренды и запуск многих проектов, который планировался через 3—5 лет, произойдет гораздо раньше.

Генеральным партнером TeleMultiMedia Forum – 2020 выступил мультиплатформенный оператор цифровой среды «Триколор». Официальный партнер мероприятия — государственный оператор спутниковой связи ФГУП «Космическая связь», партнер круглого стола — «Ростелеком». Также партнерами форума стали оператор цифрового и спутникового ТВ «НТВ-Плюс» и платформа наземной доставки телеканалов «Медиалогистика» компании MSK-IX. Мероприятие было организовано при помощи технического решения компании CDNvideo. Для организации такого уровня онлайн-мероприятия работа велась в четырех областях: техническое сопровождение в студии (работали режиссер трансляции, звукорежиссер, продюсер и модератор), поддержка вещания в интернете группой администраторов CDN, тематическая модерация в офисе «Телеспутника» и, наконец, удаленное подключение спикеров — каждого из своего дома.

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